Παπαθανάσης: Ξεκινά η ανάπλαση τμήματος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
«Μιλήσατε σαν τα διαμερίσματα να είναι άδεια» διαμαρτυρήθηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ξεκινά η ανάπλαση τμήματος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η πρώτη φάση της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεσσάρων από τις οκτώ πολυκατοικίες που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, που διαθέτει 177 ιδιόκτητα διαμερίσματα στο συγκρότημα, ενώ 51 ανήκουν σε ιδιώτες.
Όπως είπε, στα προσφυγικά θα γίνει ολοκληρωμένη παρέμβαση, στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, με στόχο να επιστρέψουν τα διαμερίσματα ως χώροι κοινωνικής κατοικίας με συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ευάλωτες ομάδες (οικογένειες, νέοι και ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα, άνεργοι που εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας, συνοδοί ασθενών του «Αγίου Σάββα»).
Ένταση σημειώθηκε όταν ο κ. Τσακαλώτος επικαλέστηκε δράσεις στο συγκρότημα, όπως τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και την κοινωνική κουζίνα. «Μιλήσατε σαν τα διαμερίσματα να είναι άδεια, σαν να μην υπάρχει το ευρωπαϊκό δίκαιο», βάσει του οποίου είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων διαβούλευση με τους κατοίκους. «Αυτή η σύμβαση, όπως εξελίσσεται, είναι παράνομη, το 2026 δεν μπορούμε να μιλάμε για αντικατάσταση πληθυσμών», επισήμανε, ζητώντας την αναστολή της σύμβασης μέχρι να γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους των προσφυγικών.
«Διαβεβαιώνω ότι για εμάς όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα της αξιοπρεπούς διαβίωσης», απάντησε ο κ. Παπαθανάσης, καταθέτοντας στα πρακτικά φωτογραφίες από τα Προσφυγικά. «Αυτό δεν είναι αξιοπρεπής διαβίωση», υπογράμμισε, ενώ σε ερώτηση του κ. Τσακαλώτου απάντησε ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο.
Για τα θέματα της διαβούλευσης παρέπεμψε στον φορέα παρακολούθησης του έργου, που αποτελείται μεταξύ άλλων από τους εκπροσώπους εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ η τήρηση του εφαρμοστέου πλαισίου αποτελεί ευθύνη της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ.
