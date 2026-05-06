Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία: «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα - γυναίκας

«Αυτό που είπε είναι ανεφάρμοστο» σχολίασε η υπουργός Εργασίας για τον Νίκο Ανδρουλάκη - Διέψευσε σενάρια για περικοπές στις συντάξεις χηρείας





Την ίδια ώρα μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ διέψευσε σενάρια για περικοπές στις







Κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «κυβιστήσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Υπουργός Εργασίας επέμενε ότι με συλλογική σύμβαση εργασίας μπορείς σήμερα να συμφωνήσεις να δουλεύεις 4ημερη εργασία. «Αυτό που είπε είναι ανεφάρμοστο» σχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας, ενώ έσπευσε να δηλώσει ότι «ούτε ένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί με την 4ημερη εργασία. «Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι», συμπληρώνοντας ότι «όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά το ζήτημα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα».





Έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα - γυναίκας στην εργασία Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κυρία Κεραμέως έδωσε ιδιαίτερη στο νέο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή στην εργασία: «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα – περίπου 13% στην Ελλάδα. Αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως εξήγησε: «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «αν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία».



Είχαμε 2,7 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το 2025 Μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανέφερε: «Όλα μπορούν να γίνουν αν το θέλεις». Παράλληλα, όπως δήλωσε στο «είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το τελευταίο έτος», υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους.



Κλείσιμο



Αναφερόμενη στις προσαυξήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σημείωσε: «Προβλέπονται προσαυξήσεις, αλλά χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσει το σύστημα». Όπως διευκρίνισε η Υπουργός Εργασίας, αυτές θα αποτυπώνονται σταδιακά: «Ο χρόνος εργασίας σε αυτό το καθεστώς υπολογίζεται και θα τον δει κανείς να ενσωματώνεται στη σύνταξή του σταδιακά».



Σχολιάζοντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις ενδεχόμενες μειώσεις στις



Παράλληλα ανέφερε ότι οι άμεσες νομοθετικές προτεραιότητες του υπουργείου είναι άλλες: «Τα δύο επόμενα νομοσχέδια που έχουμε αφορούν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης».



Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία σχολίασε σε σημερινή της συνέντευξη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως , υποστηρίζοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού».Την ίδια ώρα μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ διέψευσε σενάρια για περικοπές στις συντάξεις χηρείας , ενώ εστίασε και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι πρόκειται να αντιμετωπιστεί. «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», σημείωσε ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα επαγγελματικά ταμεία που «αποτελούν επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου», με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων.Η ίδια υποστήριξε ότι ήδη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας : «Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να συμφωνηθεί τετραήμερη εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί όπου το επιλέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες». Παράλληλα, αμφισβήτησε τη γενικευμένη εφαρμογή τέτοιων προτάσεων, επισημαίνοντας ότι «στην πολιτική, ειδικά σε τομείς που αφορούν εκατομμύρια εργαζόμενους, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τεκμηρίωση. Δεν έχω δει στοιχεία που να στηρίζουν αυτές τις προτάσεις».Κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «κυβιστήσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Υπουργός Εργασίας επέμενε ότι με συλλογική σύμβαση εργασίας μπορείς σήμερα να συμφωνήσεις να δουλεύεις 4ημερη εργασίασχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας, ενώ έσπευσε να δηλώσει ότι «ούτε ένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί με την 4ημερη εργασία. «Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι», συμπληρώνοντας ότι «όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά το ζήτημα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κυρία Κεραμέως έδωσε ιδιαίτερη στο νέο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή στην εργασία: «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα – περίπου 13% στην Ελλάδα. Αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως εξήγησε: «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «αν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία».Μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανέφερε: «Όλα μπορούν να γίνουν αν το θέλεις». Παράλληλα, όπως δήλωσε στο «είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το τελευταίο έτος», υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους.Απαντώντας σε ερώτηση για το καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι έχει ήδη υπάρξει σημαντική αλλαγή προς όφελός τους, τονίζοντας: «Πλέον είσαι συνταξιούχος, παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και μπορείς να εργάζεσαι παράλληλα, αποδίδοντας ένα ποσοστό των αποδοχών σου στον ΕΦΚΑ». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν ίσχυαν αυστηρότεροι περιορισμοί: «Παλιότερα, όταν ήσουν συνταξιούχος και εργαζόσουν, είχες παρακράτηση έως και 60% στη σύνταξή σου. Αυτό μειώθηκε και τελικά καταργήθηκε».Αναφερόμενη στις προσαυξήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σημείωσε: «Προβλέπονται προσαυξήσεις, αλλά χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσει το σύστημα». Όπως διευκρίνισε η Υπουργός Εργασίας, αυτές θα αποτυπώνονται σταδιακά: «Ο χρόνος εργασίας σε αυτό το καθεστώς υπολογίζεται και θα τον δει κανείς να ενσωματώνεται στη σύνταξή του σταδιακά».Σχολιάζοντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις ενδεχόμενες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας , η Νίκη Κεραμέως διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί περικοπών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει τίποτα για περικοπές στις συντάξεις χηρείας».Παράλληλα ανέφερε ότι οι άμεσες νομοθετικές προτεραιότητες του υπουργείου είναι άλλες: «Τα δύο επόμενα νομοσχέδια που έχουμε αφορούν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης».

Για τα επαγγελματικά ταμεία, η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε ότι αποτελούν βασική επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων. «Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνουμε για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους». Μιλώντας για ένα συμπληρωματικό σύστημα παροχών είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε να δώσουμε κίνητρα για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους μέσω συνταξιοδοτικών πακέτων που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις εργαζομένων, με πιο ευνοϊκούς όρους».

06.05.2026, 10:13