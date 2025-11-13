Στο Όρος Σινά ο Κικίλιας με την οικογένειά του - «Η επίσκεψη αυτή είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου»
Την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά επισκέφθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, τη Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, θεωρεί «μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες» το γεγονός ότι μπόρεσε να βρεθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και ιστορικούς τόπους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από την UNESCO.
Ο υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, ο οποίος τούς ξενάγησε στη Μονή, αναδεικνύοντας την ιστορία και τη σημασία της. «Εύχομαι με τη σοφία του και την αγάπη του για την Ιερά Μονή, να είναι φάρος ενότητας και πίστης», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας τη συμβολική σημασία του προσκυνήματος.
