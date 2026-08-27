Σύγκρουση Μηταράκη - Μάντζου για την Ακρίτα: Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα αδέσποτα της Αριστεράς - Δεν θα κάνετε υποδείξεις στα άλλα κόμματα

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής