Σύγκρουση Μηταράκη - Μάντζου για την Ακρίτα: Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα αδέσποτα της Αριστεράς - Δεν θα κάνετε υποδείξεις στα άλλα κόμματα
Σύγκρουση Μηταράκη - Μάντζου για την Ακρίτα: Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα αδέσποτα της Αριστεράς - Δεν θα κάνετε υποδείξεις στα άλλα κόμματα
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, εξήγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια.
«Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα, κατά σειρά, να προτείνουν υποψηφίους, για τις θέσεις αντιπροέδρων, και μετά η ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις, νομίζω και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, που κόμματα δεν εκλέξανε προτεινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της ΝΔ δεν προτιθέμεθα να υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές, τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για μία θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την κρατήσει ως υποψήφια και να αποφασίσει η ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο ο οποίος πολύ πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κ. Γεροβασίλη από την ολομέλεια της Βουλής», είπε ο Νότης Μηταράκης και συνέχισε: «Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορώ να πω ότι μας εκπλήσσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλούσε το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης και έπαιξε καταλυτικό ρόλο και μετέπειτα ως διοικητής της ΤτΕ για να παραμείνει η χώρα μας στο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σαφή πολιτική επιλογή: κυνηγάει τα αδέσποτα της αριστεράς και αφήνει το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε».
«Εμείς, και μπορείτε να ανατρέξετε στην κοινοβουλευτική μας ιστορία, διαχρονικά, στις προτάσεις για τον πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του Σώματος, είμαστε θετικοί εξ αρχής σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, πλην των νεοναζιστικών μορφωμάτων της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, ακόμα και για τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν, εξαιτίας σας, να εκλέξουν αντιπροέδρους στην παρούσα Βουλή», είπε ο Δημήτρης Μάντζος και τόνισε ότι «θα είναι ολέθριο σφάλμα, για την πλειοψηφία, να αφήσει τη Βουλή να έχει έναν αντιπρόεδρο ή μία αντιπρόεδρο εν προκειμένω, λιγότερη, σε ένα σώμα που λειτουργεί ήδη με τρεις βουλευτές λιγότερους».
«Το πιο αντιδημοκρατικό από αυτό που κάνετε ήδη, είναι να προσπαθήσετε να υποδείξετε σε άλλα κόμματα ποιον θα προτείνουν για υποψήφιο αντιπρόεδρο της Βουλής. Και για να στηρίξετε αυτή την αντιδημοκρατική σας πολιτική, έρχεστε να συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια, να συγκρίνετε τη στάση του Κινήματός μας, τη σταθερή για τις αντιπροεδρίες της Βουλής, με την αξιακή στάση και τη στάση αρχών που τηρήσαμε και στο θέμα του διοικητή της ΤτΕ. Και εκεί δεν έγινε επίσης αξιολογική κρίση της προσωπικότητας, αλλά έγινε μία κρίση του πλήθους των ετών θητείας του νυν διοικητή της ΤτΕ και της ανάγκης να μπει ένα όριο σε όλα τα δημόσια αξιώματα. Είναι συνεδριακή απόφαση του κόμματός μας την οποία εφαρμόζουμε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
«Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα, κατά σειρά, να προτείνουν υποψηφίους, για τις θέσεις αντιπροέδρων, και μετά η ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις, νομίζω και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, που κόμματα δεν εκλέξανε προτεινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της ΝΔ δεν προτιθέμεθα να υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές, τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για μία θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την κρατήσει ως υποψήφια και να αποφασίσει η ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο ο οποίος πολύ πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κ. Γεροβασίλη από την ολομέλεια της Βουλής», είπε ο Νότης Μηταράκης και συνέχισε: «Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορώ να πω ότι μας εκπλήσσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλούσε το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης και έπαιξε καταλυτικό ρόλο και μετέπειτα ως διοικητής της ΤτΕ για να παραμείνει η χώρα μας στο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σαφή πολιτική επιλογή: κυνηγάει τα αδέσποτα της αριστεράς και αφήνει το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε».
Μάντζος: Ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας, να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής«Ευτυχώς για εμάς, εκτός από τις προτιμήσεις, τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες στην πολιτική, υπάρχουν και οι αρχές. Και όταν κανείς ακολουθεί τις αρχές του, είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλής και βρίσκει τον ασφαλή δρόμο», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, για τις επικρίσεις που δέχθηκε το κόμμα του από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη, αναφορικά με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
«Εμείς, και μπορείτε να ανατρέξετε στην κοινοβουλευτική μας ιστορία, διαχρονικά, στις προτάσεις για τον πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του Σώματος, είμαστε θετικοί εξ αρχής σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, πλην των νεοναζιστικών μορφωμάτων της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, ακόμα και για τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν, εξαιτίας σας, να εκλέξουν αντιπροέδρους στην παρούσα Βουλή», είπε ο Δημήτρης Μάντζος και τόνισε ότι «θα είναι ολέθριο σφάλμα, για την πλειοψηφία, να αφήσει τη Βουλή να έχει έναν αντιπρόεδρο ή μία αντιπρόεδρο εν προκειμένω, λιγότερη, σε ένα σώμα που λειτουργεί ήδη με τρεις βουλευτές λιγότερους».
«Το πιο αντιδημοκρατικό από αυτό που κάνετε ήδη, είναι να προσπαθήσετε να υποδείξετε σε άλλα κόμματα ποιον θα προτείνουν για υποψήφιο αντιπρόεδρο της Βουλής. Και για να στηρίξετε αυτή την αντιδημοκρατική σας πολιτική, έρχεστε να συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια, να συγκρίνετε τη στάση του Κινήματός μας, τη σταθερή για τις αντιπροεδρίες της Βουλής, με την αξιακή στάση και τη στάση αρχών που τηρήσαμε και στο θέμα του διοικητή της ΤτΕ. Και εκεί δεν έγινε επίσης αξιολογική κρίση της προσωπικότητας, αλλά έγινε μία κρίση του πλήθους των ετών θητείας του νυν διοικητή της ΤτΕ και της ανάγκης να μπει ένα όριο σε όλα τα δημόσια αξιώματα. Είναι συνεδριακή απόφαση του κόμματός μας την οποία εφαρμόζουμε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
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