Χριστοδουλίδης στους Financial Times: Προτιμώ μια Τουρκία κοντά στην Ε.Ε. – Ώρα να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναλύει την πρόθεσή του να αξιοποιήσει την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε για την αναθέρμανση των συνομιλιών για το Κυπριακό και τη συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή