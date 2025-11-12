Χριστοδουλίδης στους Financial Times: Προτιμώ μια Τουρκία κοντά στην Ε.Ε. – Ώρα να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναλύει την πρόθεσή του να αξιοποιήσει την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε για την αναθέρμανση των συνομιλιών για το Κυπριακό και τη συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει πως επιδιώκει «να αλλάξει την προσέγγιση της Λευκωσίας απέναντι στην Τουρκία» και να προωθήσει «μια πιο εποικοδομητική σχέση Ε.Ε.–Άγκυρας», στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά τον Ιανουάριο.
«Αλλάξαμε την προσέγγισή μας απέναντι στις σχέσεις Ε.Ε.–Τουρκίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονάς μας, οπότε προτιμώ έναν γείτονα κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη στους Financial Times.
Ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε άτυπες συνεδριάσεις της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας. «Πρόκειται για προεδρία της Ε.Ε., όχι μόνο της Κύπρου. Θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα για τις σχέσεις Ε.Ε.–Τουρκίας», είπε.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα, τον οποίο χαρακτήρισε «άνθρωπο υπέρ της λύσης». Όπως σημείωσε, «οι συνομιλίες πρέπει να ξεκινήσουν από το σημείο που σταμάτησαν το 2017 στο Κραν-Μοντανά, όχι από το μηδέν. Φτάσαμε πολύ κοντά... Αν ξεκινήσουμε από εκεί, είναι εφικτό».
Χαιρέτισε επίσης τον διορισμό του πρώην επιτρόπου της Ε.Ε. Γιοχάνες Χαν ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καθώς μόνο αυτή «μπορεί να προσφέρει στην Άγκυρα κίνητρα αρκετά ισχυρά ώστε να καταστεί μια συμφωνία ελκυστική».
Ο Κύπριος Πρόεδρος πρότεινε την υιοθέτηση μικρών αλλά ουσιαστικών βημάτων εμπιστοσύνης: «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη χορήγηση ελευθέρας βίζας για Τούρκους επιχειρηματίες. Και την ίδια στιγμή, η Τουρκία να ανοίξει ένα λιμάνι της για πλοία με κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα κυπριακό πλοίο δεν μπορεί να προσεγγίσει την Τουρκία. Βήμα-βήμα, ώστε να δούμε τα οφέλη αυτής της θετικής πορείας».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι μπορεί να συναντήσει αντιστάσεις από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στην Άγκυρα. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως είναι έτοιμη, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν τα κράτη μέλη είναι – ή αν απλώς κρύβονται πίσω από την Κύπρο», ανέφερε με νόημα.
