Σε οριακό σημείο η Νέα Αριστερά: Οι συγκρούσεις στην Κεντρική Επιτροπή και η υπαρξιακή απειλή από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

«Συλλογική περιπέτεια»

Μιλώντας σήμερα, για πρώτη φορά αναλυτικά για την συγγραφή της «», ο κύριος Τσίπρας εξηγεί σε συνέντευξή του πως «η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες».Ειδικότερα, στο, που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα και περιλαμβάνει μια συζήτηση με τονκαι τον, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για πρώτη φορά για την Ιθάκη και παρουσιάζει τον σκελετό του βιβλίου του, ενώ εξηγεί τι τον ώθησε να το γράψει, γι' αυτά που τον ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που τον δυσκόλεψαν».«Η Ιθάκη έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου» σημειώνει ακόμα ο κ. Τσίπρας στο απόσπασμα που προδημοσίευσε και προσθέτει πως «δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ».«Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά», καταλήγει ο κύριος Τσίπρας.