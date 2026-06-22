Δούκας για Καιρίδη που τον αποκάλεσε «αποτυχημένο, πολιτικό περιθώριο και τίποτα»: Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία

«Μέσα από μία συγκυρία εξελέγη και δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, ρωτήστε τους Αθηναίους» είπε ο Δημήτρης Καιρίδης για τον Χάρη Δούκα





Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση «ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για την παραφιλολογία, ούτε για το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει από την ΕΛ.Α.Σ και πώς διαλύεται καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όλες αυτές τις ανοησίες με το ΠΑΣΟΚ όπου έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14 % του πρώτου γύρου ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί»



















Κλείσιμο Όλη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».

Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Την έντονη αντίδραση του Χάρη Δούκα προκάλεσαν οι χαρακτηρισμοί «αποτυχημένος», «πολιτικό περιθώριο» και «τίποτα» που χρησιμοποίησε για τον ίδιο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση «ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για την παραφιλολογία, ούτε για το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει από την ΕΛ.Α.Σ και πώς διαλύεται καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όλες αυτές τις ανοησίες με το ΠΑΣΟΚ όπου έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14 % του πρώτου γύρου ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί»Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ φταίει που παρασύρεται από ένα περιθώριο κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα ο οποίος τυχαία μέσα από μία συγκυρία εξελέγη και δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, ρωτήστε τους Αθηναίους»Ο Χάρης Δούκας απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook στην οποία κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη ότι είναι σε «διατεταγμένη υπηρεσία» αποδίδοντας τους χαρακτηρισμούς στο ότι ο ίδιος διαφωνεί πολιτικά με τη ΝΔ.Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;

Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν.

22.06.2026, 12:50