Μαρινάκης για Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία
Μαρινάκης για Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην καταδίκη της για την υπόθεση διαρροής e-mail αποδήμων
Σειρά πολιτικών και οικονομικών θεμάτων κυριάρχησαν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με τον Παύλο Μαρινάκη να δίνει απαντήσεις για την ακρίβεια, αλλά και να απαντά για την Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου η οποία καταδικάστηκε για την υπόθεση διαρροής e-mail αποδήμων.
Αναλυτικότερα απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του έγινε σχετικά με την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», τονίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα διαγραφής.
«Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail. Γιατί, διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ’ εαυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μη σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τί προβλέπει ο νόμος, το πώς αυτό το αξιολόγησε η Δικαιοσύνη, δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου», είπε.
Και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά, όμως, θα τα βρει η Δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω. Και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτό τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών «βομβαρδιζόμαστε» με μηνύματα από υποψήφιους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να μην έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο».
Όσον αφορά τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και τις συζητήσεις περί παράλληλου νομίσματος το 2015, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετέφερε το ερώτημα προς τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την προσδοκία «αυτή τη φορά να δοθούν σαφείς απαντήσεις» για το τι πραγματικά συζητήθηκε εκείνη την κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησής του.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι «επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. «Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Μείωση φόρων, ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», σημείωσε.
Αναφορά έγινε και στο πολιτικό τοπίο ενόψει εκλογών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι πρόκειται για «μαραθώνιο και όχι για κατοστάρι», εκτιμώντας ότι η εκλογική αναμέτρηση τοποθετείται χρονικά στην άνοιξη του 2027 και υπογραμμίζοντας ότι «οι εκλογές δεν κρίνονται μόνο στην προεκλογική περίοδο».
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε αναφέροντας ότι εισάγεται στη Βουλή προς ψήφιση στις 24 Ιουνίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των νοικοκυριών. Κεντρικό άξονα αποτελούν οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων και τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών.
«Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.
Μεταξύ άλλων:
* Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.
* Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
* Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.
Αναλυτικότερα απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του έγινε σχετικά με την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», τονίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα διαγραφής.
«Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail. Γιατί, διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ’ εαυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μη σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τί προβλέπει ο νόμος, το πώς αυτό το αξιολόγησε η Δικαιοσύνη, δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου», είπε.
Και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά, όμως, θα τα βρει η Δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω. Και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτό τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών «βομβαρδιζόμαστε» με μηνύματα από υποψήφιους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να μην έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο».
Όσον αφορά τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και τις συζητήσεις περί παράλληλου νομίσματος το 2015, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετέφερε το ερώτημα προς τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την προσδοκία «αυτή τη φορά να δοθούν σαφείς απαντήσεις» για το τι πραγματικά συζητήθηκε εκείνη την κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησής του.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι «επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. «Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Μείωση φόρων, ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», σημείωσε.
Αναφορά έγινε και στο πολιτικό τοπίο ενόψει εκλογών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι πρόκειται για «μαραθώνιο και όχι για κατοστάρι», εκτιμώντας ότι η εκλογική αναμέτρηση τοποθετείται χρονικά στην άνοιξη του 2027 και υπογραμμίζοντας ότι «οι εκλογές δεν κρίνονται μόνο στην προεκλογική περίοδο».
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε αναφέροντας ότι εισάγεται στη Βουλή προς ψήφιση στις 24 Ιουνίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των νοικοκυριών. Κεντρικό άξονα αποτελούν οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων και τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών.
Ολόκληρη η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη:Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:
«Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.
Μεταξύ άλλων:
* Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.
* Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
* Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.
* Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
* Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.
* Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.
* Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
* Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.
* Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.
* Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.
Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.
Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο -εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν- ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.
Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμηνο του 2026 συνολικά. Οι εισροές έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.
Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση "Digital Government Outlook 2026" του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, ενώ, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.
Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.
Παράλληλα, από την Έκθεση «Ψηφιακής Δεκαετίας 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.
Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία.
Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026.
-σε κτίρια γραφείων,
-σε ξενοδοχεία,
-σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,
-ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.
Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:
* 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,
* 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,
* 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση.
«Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.
Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.
Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο με θέμα "Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, Σε μια Νέα Εποχή, με Διαφάνεια, Ταχύτητα και Ασφάλεια».
Αναφέρει ειδικότερα, ότι «η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γγ του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς, δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος». Σημειώνει, αντίθετα, ότι «καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά».
«Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της “επιτελικής αριστείας” της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.
* Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.
* Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.
* Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
* Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.
* Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.
* Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.
Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.
Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο -εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν- ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.
Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμηνο του 2026 συνολικά. Οι εισροές έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.
Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση "Digital Government Outlook 2026" του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, ενώ, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.
Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.
Παράλληλα, από την Έκθεση «Ψηφιακής Δεκαετίας 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.
Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία.
Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026.
Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:-σε πολυκατοικίες,
-σε κτίρια γραφείων,
-σε ξενοδοχεία,
-σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,
-ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.
Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:
* 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,
* 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,
* 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση.
«Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.
Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.
Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο με θέμα "Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, Σε μια Νέα Εποχή, με Διαφάνεια, Ταχύτητα και Ασφάλεια».
ΠΑΣΟΚ: Δεν καταδικάστηκαν για 1 email αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμωνΓια «κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων.
Αναφέρει ειδικότερα, ότι «η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γγ του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς, δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος». Σημειώνει, αντίθετα, ότι «καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά».
«Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της “επιτελικής αριστείας” της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα