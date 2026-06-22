Μαρινάκης για Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία

Αναλυτικότερα απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του έγινε σχετικά με την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», τονίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα διαγραφής.



«Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail. Γιατί, διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ’ εαυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μη σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τί προβλέπει ο νόμος, το πώς αυτό το αξιολόγησε η Δικαιοσύνη, δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου», είπε.



Και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά, όμως, θα τα βρει η Δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω. Και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτό τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών «βομβαρδιζόμαστε» με μηνύματα από υποψήφιους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να μην έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο».





Ολόκληρη η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη:

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