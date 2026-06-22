Σκανδάμης: Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης απορρίπτει την πρόταση υποψηφιότητας, εκφράζοντας διαφωνία με τη στάση της ηγεσίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες και αφήνοντας αιχμές για πιθανή σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία