Το νέο βίντεο Τσίπρα για το βιβλίο του: Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ για την εκτύπωση της «Ιθάκης»
«Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς» προσθέτει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας
Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία κυκλοφορίας της «Ιθάκης» του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Ο ίδιος με αναρτήσεις του στα social media προσπαθεί να κρατήσει «ζεστό» το αναγνωστικό κοινό ενόψει της 24ης Νοεμβρίου, ημέρας κυκλοφορίας του βιβλίου.
Στο πλαίσιο αυτό το πρωί της Δευτέρας δημοσίευσε ένα βίντεο με τις «μηχανές να δουλεύουν στο φουλ» για την εκτύπωση.
«Η "Ιθάκη" εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. .Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς» προσθέτει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας
