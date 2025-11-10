Ο Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» για το βιβλίο του: Δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο
Ο πρώην πρωθυπουργός προδημοσίευσε ένα απόσπασμα από το podcast που θα παρουσιαστεί αύριο με τη συζήτηση που είχε με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο για το βιβλίο του
«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για τον τίτλο που επέλεξε για το βιβλίο του.
Στο podcast που θα παρουσιαστεί αύριο και περιλαμβάνει μια συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για πρώτη φορά για την Ιθάκη και παρουσιάζει τον σκελετό του βιβλίου μου, εξηγεί τι τον ώθησε να το γράψει, γι' αυτά που τον ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που τον δυσκόλεψαν».
«Η Ιθάκη έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου» σημειώνει ακόμα ο κ. Τσίπρας στο απόσπασμα που προδημοσίευσε και προσθέτει: «Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά.»
Δείτε την ανάρτησή του:
Αύριο Τρίτη στο Bookvoice - The podcast, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, μιλάω για πρώτη φορά για την Ιθάκη. Παρουσιάζω τον σκελετό του βιβλίου μου, εξηγώ τι με ώθησε να το γράψω, μιλάω για αυτά που με ενέπνευσαν αλλά και για αυτά… pic.twitter.com/ihu7h83ijk— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 10, 2025
