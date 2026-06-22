Τουρνάς: Δήμος πήρε 400.000 ευρώ για πυροπροστασία αλλά δεν έχει προχωρήσει σε ανάθεση έργου

Από αύριο οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί

400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει σε ανάθεση έργου.



Μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ενώ αρκετοί δήμοι έχουν καθαρίσει τις εκτάσεις αρμοδιότητάς τους και στηρίζουν τους δημότες τους στις εργασίες πρόληψης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς, παρά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.









έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπεδικοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν.



Όπως τόνισε, «η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ενώ υπογράμμισε ότι οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές.



Ο κ. Τουρνάς υπενθύμισε ότι η Πολιτεία έχει υλοποιήσει εκτεταμένες δράσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Antinero, με συνολικούς πόρους ύψους 660 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα έχουν ενισχυθεί οικονομικά οι Δήμοι για την υλοποίηση προληπτικών δράσεων



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Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι οι Δήμοι έχουν λάβει σημαντική χρηματοδότηση για δράσεις πυροπροστασίας και καθαρισμών, ενώ υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και μετά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως ανέφερε, οι Δήμοι καλούνται να αξιοποιήσουν τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια όσο και τα συνεργεία τους για τον καθαρισμό δημοτικών και περιαστικών εκτάσεων, ενώ το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των παρεμβάσεων. «Εμείς θα το επιβλέψουμε Δήμο-Δήμο», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τις δημοτικές αρχές με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι ενόψει του πιο απαιτητικού διαστήματος της αντιπυρικής περιόδου.



Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας, τονίζοντας ότι «η πρόληψη δεν σταματάει με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα».



Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης των



Σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κονδυλίων για δράσεις πυροπροστασίας από ορισμένους δήμους κατήγγειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς , αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει δήμος που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψουςΜιλώντας στον, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ενώτις εκτάσεις αρμοδιότητάς τους και στηρίζουν τους δημότες τους στις εργασίες πρόληψης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς, παρά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.«Οι δήμοι πρέπει να αξιοποιήσουν τα χρήματα που έχουν λάβει, είτε μέσω αναθέσεων έργων είτε μέσω εποχικού προσωπικού, ώστε να συγκροτήσουν συνεργεία και να προχωρήσουν στους απαραίτητους καθαρισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο των παρεμβάσεων.Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων , ο Υπουργός σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία,, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπεδικοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν.Όπως τόνισε, «η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ενώ υπογράμμισε ότι οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές.Ο κ. Τουρνάς υπενθύμισε ότι η Πολιτεία έχει υλοποιήσει εκτεταμένες δράσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Antinero, με συνολικούς πόρους ύψους 660 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα έχουν ενισχυθεί οικονομικά οι Δήμοι για την υλοποίηση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο Υπουργός ανέφερε ότι από αύριο ξεκινά η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη, σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως επικίνδυνες εστίες καύσιμης ύλης.Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι οι Δήμοι έχουν λάβει σημαντική χρηματοδότηση για δράσεις πυροπροστασίας και καθαρισμών, ενώ υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και μετά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως ανέφερε, οι Δήμοι καλούνται να αξιοποιήσουν τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια όσο και τα συνεργεία τους για τον καθαρισμό δημοτικών και περιαστικών εκτάσεων, ενώ το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των παρεμβάσεων. «Εμείς θα το επιβλέψουμε Δήμο-Δήμο», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τις δημοτικές αρχές με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι ενόψει του πιο απαιτητικού διαστήματος της αντιπυρικής περιόδου.Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας, τονίζοντας ότι «η πρόληψη δεν σταματάει με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα».Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης των οικοπέδων καθαρών καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σημειώνοντας ότι «η υποχρέωση καθαρισμών και διατήρησης αυτής της εικόνας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι σε όλο το καλοκαίρι», ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα πρόληψης. «Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση να καθαρίσουν όλοι, να γίνει κουλτούρα όλων ότι οι καθαρισμοί είναι υποχρέωση όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και ιδιαίτερα ξηρής καύσιμης ύλης. Όπως τόνισε, ο μηχανισμός δοκιμάστηκε αλλά ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά, καθώς «εφαρμόστηκε πλήρως το δόγμα που θέλει τη μέγιστη κινητοποίηση σε πρώτο χρόνο σε κάθε φωτιά, σε κάθε συμβάν».



Ο Υπουργός εξήγησε ότι με την αναγγελία κάθε πυρκαγιάς κινητοποιούνται άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Ειδική αναφορά έκανε στην πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο της Νότιας Εύβοιας, όπου, όπως είπε, χάρη στην άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων, περιορίστηκε η εξάπλωσή της και προστατεύθηκαν οι γειτονικοί οικισμοί.



Σε σχέση με την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και στην προοδευτική ανανέωση του στόλου εναέριας πυρόσβεσης. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη παραληφθεί τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης και συντονισμού, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται η παραλαβή των δύο πρώτων νέων Super Puma, τα οποία θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για δασοπυρόσβεση.



Παράλληλα, επισήμανε ότι φέτος θα επιχειρούν συνολικά 80 εναέρια μέσα, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα, εκ των οποίων τα 51 είναι μισθωμένα, γεγονός που καθιστά τον ελληνικό στόλο έναν από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.



Ο Υπουργός υπογράμμισε ωστόσο ότι ακόμη και ο ισχυρότερος μηχανισμός έχει όρια όταν εκδηλώνεται μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ταυτόχρονα. «Η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, για να αντέξει ο μηχανισμός. Είναι καλός, είναι ισχυρός, αλλά κάτω από κάποιες συνθήκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά», ανέφερε.



Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις πρόληψης και καταστολής των εμπρησμών, επισημαίνοντας ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι ανακριτικοί μηχανισμοί του Πυροσβεστικού Σώματος. Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 979 πυρκαγιές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 449 υπαίτιοι και έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη παραμένει η σημαντικότερη γραμμή άμυνας απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

22.06.2026, 14:42