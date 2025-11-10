Ρήγμα Χαρίτση-Αχτσιόγλου με Σακελλαρίδη για τις εκλογικές συνεργασίες και το δημοψήφισμα λόγω... Τσίπρα
Ρήγμα Χαρίτση-Αχτσιόγλου με Σακελλαρίδη για τις εκλογικές συνεργασίες και το δημοψήφισμα λόγω... Τσίπρα
Οι πρώτοι τάσσονται υπέρ της συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων ενώ ο Σακελλαρίδης μαζί με με πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ καλοβλέπουν ακόμη και τη συνεργασία με το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη
Το βαθύ ρήγμα στους κόλπους της Νέας Αριστεράς επιβεβαίωσαν οι διήμερες εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επικράτηση της πλευράς του Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη μαζί με την παλιά φρουρά των στελεχών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Διατηρώντας ισχυρά ερείσματα στα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, η ομάδα Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου κατάφερε να ελέγξει τον συσχετισμό, κάτι, ωστόσο, που ήταν αναμενόμενο λόγω της ανθρωπογεωγραφίας, όχι όμως και τελεσίδικο για τον μελλοντικό προσανατολισμό του κόμματος.
Στην πράξη, το ρήγμα ανάμεσα στην ηγετική ομάδα, που αποτελείται από τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσο Ηλιόπουλο και στην ομάδα υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη ενέχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα. Οι μεν πρώτοι τάσσονται υπέρ της συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, προτάσσοντας ένα «κοινό ψηφοδέλτιο της Πληθυντικής Αριστεράς», ενώ ο κ. Σακελλαρίδης μαζί με πρώην Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ (Τσακαλώτος, Φίλης κτλ) επιθυμούν μια καθαρόαιμη αριστερή και ριζοσπαστική στροφή, καλοβλέποντας ακόμη και την συνεργασία του κόμματός τους με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.
Αν τα όσα χώριζαν τους κ. Βαρουφάκη και Τσακαλώτο τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο αγεφύρωτα και από την άβυσσο, εντούτοις δέκα χρόνια μετά αμφότεροι φαίνεται να θεωρούν δυνατή την εκλογική συμπόρευσή τους, παρά τις ενστάσεις και τις επιμέρους αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί επί ορισμένων σημείων, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Στην πράξη, η εσωκομματική σύμπραξη Σακελλαρίδη και «Ομπρέλας» αφορμάται από την κοινή άρνησή τους να συμπράξουν σε ένα δυνητικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σε μια περίοδο που ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται έτοιμος να επιστρέψει σε κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, με ένα ενιαίο και ευρύ προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
Εντούτοις, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης φέρεται να τόνισε, με το βλέμμα στραμμένο στις συνεργασίες, πως «διαφωνούμε στο πως μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη Αριστερά. Κι εγώ διαφωνώ με την ανακύκλωση του παλιού σχεδίου», λαμβάνοντας σαφείς αποστάσεις από τη λογική της διεύρυνσης και της εξωστρέφειας, που διέπει την ηγετική ομάδα.
Την ίδια στιγμή, η κλιμακούμενη πίεση από τη κοινωνική βάση για τυχόν συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων φουντώνει συν τω χρόνω, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση να περιγράφει, κατά πληροφορίες, στην συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, απενοχοποιημένα πως στο κόμμα υφίσταται «διχοτόμηση».
Ο ίδιος, απευθυνόμενος στα μέλη του οργάνου φέρεται να προέκρινε πως «τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση», σε περίπτωση που υπήρχε άλλο σχέδιο στην συζήτηση, ενώ σε προσωπικό επίπεδο ο κ. Χαρίτσης υπερθεμάτισε της πρωτοβουλίας για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έχει καλέσει τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν σε ένα κοινό σχήμα στη λογική ενός Λαϊκού Μετώπου στα πρότυπα της Γαλλίας, επιχειρώντας συνολικά την πολιτική αλλαγή απέναντι στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ψήφιζαν αποκλειστικά τα μέλη του κόμματος (όσα δηλαδή ήταν γραμμένοι ήδη στις καταστάσεις), προκειμένου να αποφανθούν απέναντι στο μείζον ζήτημα, αν δηλαδή προκρίνονται δηλαδή οι προεκλογικές συνεργασίες και στην πραγματικότητα βλέποντας προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Μόνο που η εσωκομματική διαμάχη δεν πτόησε μερίδα των μελών του κόμματος που ετοιμάζονται, κατά πληροφορίες, να συλλέξουν υπογραφές για τη διοργάνωση εσωκομματικού δημοψηφίσματος μετά την κατάληξη των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής. Ακόμη και αν η καταψήφιση του δημοψηφίσματος σε πρώτη φάση απέκρουσε μια τέτοια προοπτική, εντούτοις η ηγετική ομάδα εκτιμά πως μπορεί να συγκεντρώσει τις υπογραφές του 25% των μελών και να προχωρήσει το εσωκομματικό δημοψήφισμα, πριν τη λήψη της τελικής απόφασης στο επικείμενο Συνέδριο.
