Ρήγμα Χαρίτση-Αχτσιόγλου με Σακελλαρίδη για τις εκλογικές συνεργασίες και το δημοψήφισμα λόγω... Τσίπρα

Οι πρώτοι τάσσονται υπέρ της συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων ενώ ο Σακελλαρίδης μαζί με με πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ καλοβλέπουν ακόμη και τη συνεργασία με το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη