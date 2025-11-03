ΠΑΣΟΚ: Σε βαρύ κλίμα μετά τα «αυτογκόλ» η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
ΠΑΣΟΚ: Σε βαρύ κλίμα μετά τα «αυτογκόλ» η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
Κορυφαία στελέχη ζητούν φυγή προς τα εμπρός και στέλνουν μηνύματα στην ηγεσία - Ο Δούκας στέλνει επιστολή λόγω της απουσίας του στη Βραζιλία
Κινήσεις αναχαίτισης του χειρότερου σεναρίου για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές αναζητούν στελέχη του κόμματος, εκτιμώντας ότι όσο καθυστερεί ο χρόνος του Συνεδρίου και παραμένει βαρύ, λόγω δημοσκοπικών επιδόσεων, το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τόσο θα απομακρύνεται από το «πλάνο» η δυνατότητα της «φυγής προς τα εμπρός».
Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι, θεωρείται ένα πρώτο βήμα μετά από τις συνεχείς αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ από την αδυναμία της Χαριλάου Τρικούπη να διαμορφώσει τη συνθήκη για το προσδοκώμενο πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα του κόμματος.
Τα τελευταία «φάλτσα» της Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιόδοξων προβλέψεων, ωστόσο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν αποφασισμένα να ζητήσουν «καθαρές κουβέντες» από την ηγεσία στα ερωτήματα που εκ των πραγμάτων τίθενται για τη στρατηγική στόχευση του κόμματος προς και μετά από τις εκλογές. Η προσέγγιση του στόχου για τη δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ διατυπώνεται πλέον και με τη μορφή ενός επίμονου ερωτήματος η απάντηση στο οποίο – όπως θεωρούν τα κορυφαία στελέχη- μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από ένα ανοιχτό Συνέδριο, που θα γίνει όμως …χθες. Κανείς και καμιά στο ΠΑΣΟΚ δεν υποστηρίζει ότι έχουν σύμμαχο το χρόνο, αντιθέτως τονίζουν στους συνομιλητές τους την ανάγκη γρήγορων αποφάσεων για το πως θα καταστούν «ετοιμοπόλεμοι» μπροστά σε όλα τα σενάρια. Η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι δεν αποτελεί ένα απλό σενάριο, αφού μια πρώτη ανάγνωση σχετικών γκάλοπ δείχνει ότι ενδέχεται να υφαρπάξει από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα της πρωτοκαθεδρίας στον κεντροαριστερό χώρο. Η δε διατήρηση της μεγάλης απόστασης από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με την άνετη επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, είναι δύο κρίσιμα δεδομένα που μέχρι στιγμής ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορούν να ανατρέψουν.
Ενστάσεις και απόψεις στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, το σίγουρο είναι ότι όλα τα κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στο όργανο θέλουν να διατυπώσουν με τον πλέον σαφή τρόπο τις ενστάσεις και τις απόψεις τους και να σηκωθούν στο τέλος της συνεδρίασης από το τραπέζι έχοντας ένα καθαρό πλάνο και χρονοδιάγραμμα για τους στόχους- ακόμη και ο Χάρης Δούκας που απουσιάζει, καθώς βρίσκεται με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων στη Βραζιλία για το Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων για την κλιματική κρίση, έχει προγραμματίσει να γνωστοποιήσει εγκαίρως τις προτάσεις του (ίσως στέλνοντας επιστολή) στο τραπέζι της συνεδρίασης υπό το Νίκο Ανδρουλάκη. Οι θέσεις του ξεκινούν από την πρόταση για ένα πολιτικό Συνέδριο, όπου θα συγκρουστούν όλες οι απόψεις, όπου ο ίδιος θα διατυπώσει εκ νέου την εισήγησή του για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και που οι Σύνεδροι θα αποφασίσουν δια ψηφοφοριών για τη στάση του κόμματος απέναντι στα αναμενόμενα μετεκλογικά διλήμματα. Ο κ. Δούκας λέει «ναι» στο διάλογο με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς – και με το κόμμα Τσίπρα- διευκρινίζοντας ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ αποκτήσει καθαρές θέσεις δεν έχει να φοβάται κάτι από τη συζήτηση με όμορους χώρους. Για τις δε «γέφυρες» προς τους άστεγους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς εισηγείται να γίνει Συνέδριο με ανοιχτό μητρώο- δηλαδή να μπορούν να εγγραφούν στην πορεία μέλη που επιθυμούν να συστρατευτούν. «Έτσι θα γίνει στην πράξη το ευρύ κάλεσμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις», επισημαίνει στέλεχος που στήριξε τον κ. Δούκα στη μάχη για την ηγεσία.
Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου – «οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», όπως είχε πει ο Δήμαρχος για να τον ρωτήσει με νόημα πρόσφατα στο περιθώριο εκδήλωσης η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού «αν θέλει να γίνουν μία ψυχή»- θα συναντηθούν μέσα στο Νοέμβριο σε κοινή εκδήλωση. Οι δυο τους θα είναι συγκεκριμένα οι βασικοί ομιλητές σε εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τις Μεταρρυθμίσεις της Άννας Διαμαντοπούλου με θέμα τον τουρισμό- έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ως άκρως ενδιαφέρουσα την ιδέα του «γάμου» για την οργάνωση της εκδήλωσης και προβλέπουν ότι «θα συζητηθεί» το παζλ των συμμετεχόντων (βουλευτών και στελεχών) στο ακροατήριο.
Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει ήδη προϊδεάσει για την εισήγησή της όσον αφορά στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και τον ενδιάμεσο «σταθμό» του Συνεδρίου. Δεν απέφυγε προχθές να επισημάνει δημοσίως όταν ρωτήθηκε για το «αποτύπωμα» του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «κανείς δεν είναι τέλειος» και να συμπληρώσει ότι «η εικόνα του παρουσιάζει ζητήματα που πρέπει να διορθώσουμε». Συμφωνεί με την ηγεσία ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, διαφωνεί όμως με την παραδοχή ότι πρέπει να είναι το μόνο «ευαγγέλιο», αφού δηλώνει ότι «χρειάζεται να συμπληρωθεί από ένα κεντρικό αφήγημα και από μια ισχυρή ηγετική ομάδα δίπλα στον αρχηγό».
Ο Παύλος Γερουλάνος έχει μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» και την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να μπει σε ανοδική τροχιά μέχρι τα Χριστούγεννα- κάτι που επανέλαβε προ ημερών και ο έμπειρος βουλευτής, Πάρις Κουκουλόπουλος. Ο κ. Γερουλάνος υπενθυμίζει συχνά στους συνομιλητές του την επιστολή που παρέδωσε σε Ανδρουλάκη και Δούκα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών. Στο σχετικό κείμενο περιέγραφε τις θέσεις του για το «πως θα φτιάξουμε το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας» και για τη «νικηφόρα πορεία» του ΠΑΣΟΚ. Έχει προτείνει μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία προς προοδευτικούς ψηφοφόρους για αμφίπλευρη διεύρυνση», ένα ανοιχτό Συνέδριο ουσίας, με «κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό Έλληνα από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της Δεξιάς και τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους Μητσοτάκη», ενώ συμφωνεί με τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου ότι χρειάζονται συγκρούσεις απόψεων στο Συνέδριο για να υπάρξει στο τέλος καθαρή απόφαση και σαφές μήνυμα προς τους πολίτες. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες η κυρία Διαμαντοπούλου παραπέμπει σε απαντήσεις που θα δοθούν αφού προκύψουν οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, ενώ ο κ. Γερουλάνος έχει αποκλείσει επί της ουσίας τη συνεργασία με τη ΝΔ.
Άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στα «στρώματα που το στήριζαν παραδοσιακά» θα εισηγηθεί ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος έχει ταχθεί με κατηγορηματικό τρόπο εναντίον της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ- η Νάντια Γιαννακοπούλου μετά από τη δήλωση για τα «αυτογκόλ» ακούγεται ότι θα επιμείνει μέσω της τοποθέτησής της στο πεδίο της αναζήτησης διεξόδου από το καθεστώς των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων. Και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ; Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι θα τονίσει ότι «βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο» και θα μιλήσει για «φυγή προς τα εμπρός», χωρίς πάντως να διευκρινίζουν αν ο κ. Ανδρουλάκης απαντήσει θετικά στο αίτημα στελεχών για Συνέδριο το συντομότερο δυνατό.
Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι, θεωρείται ένα πρώτο βήμα μετά από τις συνεχείς αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ από την αδυναμία της Χαριλάου Τρικούπη να διαμορφώσει τη συνθήκη για το προσδοκώμενο πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα του κόμματος.
Τα τελευταία «φάλτσα» της Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιόδοξων προβλέψεων, ωστόσο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν αποφασισμένα να ζητήσουν «καθαρές κουβέντες» από την ηγεσία στα ερωτήματα που εκ των πραγμάτων τίθενται για τη στρατηγική στόχευση του κόμματος προς και μετά από τις εκλογές. Η προσέγγιση του στόχου για τη δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ διατυπώνεται πλέον και με τη μορφή ενός επίμονου ερωτήματος η απάντηση στο οποίο – όπως θεωρούν τα κορυφαία στελέχη- μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από ένα ανοιχτό Συνέδριο, που θα γίνει όμως …χθες. Κανείς και καμιά στο ΠΑΣΟΚ δεν υποστηρίζει ότι έχουν σύμμαχο το χρόνο, αντιθέτως τονίζουν στους συνομιλητές τους την ανάγκη γρήγορων αποφάσεων για το πως θα καταστούν «ετοιμοπόλεμοι» μπροστά σε όλα τα σενάρια. Η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι δεν αποτελεί ένα απλό σενάριο, αφού μια πρώτη ανάγνωση σχετικών γκάλοπ δείχνει ότι ενδέχεται να υφαρπάξει από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα της πρωτοκαθεδρίας στον κεντροαριστερό χώρο. Η δε διατήρηση της μεγάλης απόστασης από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με την άνετη επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, είναι δύο κρίσιμα δεδομένα που μέχρι στιγμής ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορούν να ανατρέψουν.
Ενστάσεις και απόψεις στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, το σίγουρο είναι ότι όλα τα κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στο όργανο θέλουν να διατυπώσουν με τον πλέον σαφή τρόπο τις ενστάσεις και τις απόψεις τους και να σηκωθούν στο τέλος της συνεδρίασης από το τραπέζι έχοντας ένα καθαρό πλάνο και χρονοδιάγραμμα για τους στόχους- ακόμη και ο Χάρης Δούκας που απουσιάζει, καθώς βρίσκεται με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων στη Βραζιλία για το Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων για την κλιματική κρίση, έχει προγραμματίσει να γνωστοποιήσει εγκαίρως τις προτάσεις του (ίσως στέλνοντας επιστολή) στο τραπέζι της συνεδρίασης υπό το Νίκο Ανδρουλάκη. Οι θέσεις του ξεκινούν από την πρόταση για ένα πολιτικό Συνέδριο, όπου θα συγκρουστούν όλες οι απόψεις, όπου ο ίδιος θα διατυπώσει εκ νέου την εισήγησή του για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και που οι Σύνεδροι θα αποφασίσουν δια ψηφοφοριών για τη στάση του κόμματος απέναντι στα αναμενόμενα μετεκλογικά διλήμματα. Ο κ. Δούκας λέει «ναι» στο διάλογο με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς – και με το κόμμα Τσίπρα- διευκρινίζοντας ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ αποκτήσει καθαρές θέσεις δεν έχει να φοβάται κάτι από τη συζήτηση με όμορους χώρους. Για τις δε «γέφυρες» προς τους άστεγους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς εισηγείται να γίνει Συνέδριο με ανοιχτό μητρώο- δηλαδή να μπορούν να εγγραφούν στην πορεία μέλη που επιθυμούν να συστρατευτούν. «Έτσι θα γίνει στην πράξη το ευρύ κάλεσμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις», επισημαίνει στέλεχος που στήριξε τον κ. Δούκα στη μάχη για την ηγεσία.
Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου – «οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», όπως είχε πει ο Δήμαρχος για να τον ρωτήσει με νόημα πρόσφατα στο περιθώριο εκδήλωσης η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού «αν θέλει να γίνουν μία ψυχή»- θα συναντηθούν μέσα στο Νοέμβριο σε κοινή εκδήλωση. Οι δυο τους θα είναι συγκεκριμένα οι βασικοί ομιλητές σε εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τις Μεταρρυθμίσεις της Άννας Διαμαντοπούλου με θέμα τον τουρισμό- έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ως άκρως ενδιαφέρουσα την ιδέα του «γάμου» για την οργάνωση της εκδήλωσης και προβλέπουν ότι «θα συζητηθεί» το παζλ των συμμετεχόντων (βουλευτών και στελεχών) στο ακροατήριο.
Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει ήδη προϊδεάσει για την εισήγησή της όσον αφορά στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και τον ενδιάμεσο «σταθμό» του Συνεδρίου. Δεν απέφυγε προχθές να επισημάνει δημοσίως όταν ρωτήθηκε για το «αποτύπωμα» του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «κανείς δεν είναι τέλειος» και να συμπληρώσει ότι «η εικόνα του παρουσιάζει ζητήματα που πρέπει να διορθώσουμε». Συμφωνεί με την ηγεσία ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, διαφωνεί όμως με την παραδοχή ότι πρέπει να είναι το μόνο «ευαγγέλιο», αφού δηλώνει ότι «χρειάζεται να συμπληρωθεί από ένα κεντρικό αφήγημα και από μια ισχυρή ηγετική ομάδα δίπλα στον αρχηγό».
Ο Παύλος Γερουλάνος έχει μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» και την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να μπει σε ανοδική τροχιά μέχρι τα Χριστούγεννα- κάτι που επανέλαβε προ ημερών και ο έμπειρος βουλευτής, Πάρις Κουκουλόπουλος. Ο κ. Γερουλάνος υπενθυμίζει συχνά στους συνομιλητές του την επιστολή που παρέδωσε σε Ανδρουλάκη και Δούκα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών. Στο σχετικό κείμενο περιέγραφε τις θέσεις του για το «πως θα φτιάξουμε το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας» και για τη «νικηφόρα πορεία» του ΠΑΣΟΚ. Έχει προτείνει μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία προς προοδευτικούς ψηφοφόρους για αμφίπλευρη διεύρυνση», ένα ανοιχτό Συνέδριο ουσίας, με «κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό Έλληνα από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της Δεξιάς και τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους Μητσοτάκη», ενώ συμφωνεί με τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου ότι χρειάζονται συγκρούσεις απόψεων στο Συνέδριο για να υπάρξει στο τέλος καθαρή απόφαση και σαφές μήνυμα προς τους πολίτες. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες η κυρία Διαμαντοπούλου παραπέμπει σε απαντήσεις που θα δοθούν αφού προκύψουν οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, ενώ ο κ. Γερουλάνος έχει αποκλείσει επί της ουσίας τη συνεργασία με τη ΝΔ.
Άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στα «στρώματα που το στήριζαν παραδοσιακά» θα εισηγηθεί ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος έχει ταχθεί με κατηγορηματικό τρόπο εναντίον της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ- η Νάντια Γιαννακοπούλου μετά από τη δήλωση για τα «αυτογκόλ» ακούγεται ότι θα επιμείνει μέσω της τοποθέτησής της στο πεδίο της αναζήτησης διεξόδου από το καθεστώς των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων. Και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ; Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι θα τονίσει ότι «βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο» και θα μιλήσει για «φυγή προς τα εμπρός», χωρίς πάντως να διευκρινίζουν αν ο κ. Ανδρουλάκης απαντήσει θετικά στο αίτημα στελεχών για Συνέδριο το συντομότερο δυνατό.
Ειδήσεις σήμερα:
Αναταράξεων συνέχεια σε κυβέρνηση και ΝΔ για τα ΕΛΤΑ - Τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν σήμερα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Δασκάλα δίχασε τους γονείς στις ΗΠΑ με το εφαρμοστό παντελόνι που φόρεσε στην τάξη - «Δεν χρειάζεται να είσαι σέξι για τα παιδιά» της γράφουν
Αναταράξεων συνέχεια σε κυβέρνηση και ΝΔ για τα ΕΛΤΑ - Τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν σήμερα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Δασκάλα δίχασε τους γονείς στις ΗΠΑ με το εφαρμοστό παντελόνι που φόρεσε στην τάξη - «Δεν χρειάζεται να είσαι σέξι για τα παιδιά» της γράφουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα