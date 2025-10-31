Θύμα απάτης ο βουλευτής Θανάσης Παπαθανάσης - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ στο Facebook και ζητούσαν χρήματα
Θύμα απάτης ο βουλευτής Θανάσης Παπαθανάσης - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ στο Facebook και ζητούσαν χρήματα
Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Για την ύπαρξη και ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του και τη φωτογραφία του, για να προσεγγίσει πολίτες μέσω μηνυμάτων και να ζητήσει χρήματα, ενημερώνει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό ο βουλευτής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης.
«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», διευκρινίζει ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ολόκληρη η προ ημερών ανάρτησή του έχει ως εξής:
«Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.
Πρόκειται για απάτη.
Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές.
Σας παρακαλώ:
Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.
Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.
Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.
Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», διευκρινίζει ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ολόκληρη η προ ημερών ανάρτησή του έχει ως εξής:
«Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.
Πρόκειται για απάτη.
Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές.
Σας παρακαλώ:
Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.
Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.
Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.
Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα