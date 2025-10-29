Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη - Πέταξαν μολότοφ στην πόρτα, δείτε φωτογραφίες
Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη - Πέταξαν μολότοφ στην πόρτα, δείτε φωτογραφίες

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από μολότοφ, την οποία, οι δράστες πέταξαν στην πόρτα του γραφείου.

«Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», ανέφερε για το περιστατικό σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

