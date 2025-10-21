Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα - Δείτε βίντεο

Η ατάκα του Προέδρου της Βουλής στις συνεχείς παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά την ομιλία του πρωθυπουργού επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη