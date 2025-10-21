Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα - Δείτε βίντεο
Η ατάκα του Προέδρου της Βουλής στις συνεχείς παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά την ομιλία του πρωθυπουργού επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης τις παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Ηρεμήστε! Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό τόση ώρα και βάζει τρίποντα, δεν το έχετε καταλάβει;» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός σχολίασε σε μία από τις παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, κάνατε ουρά σας την αντιπολίτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης σπεύδει να ακολουθήσει κάθε πρωτοβουλία σας».

Δείτε το βίντεο:

Ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή


