Επίσκεψη Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Φωτογραφίες

Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Ξεναγήθηκαν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην  περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives» από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου.

