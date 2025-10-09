Επίσκεψη Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Φωτογραφίες
Επίσκεψη Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Φωτογραφίες
Ξεναγήθηκαν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives»
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».
Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives» από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives» από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα