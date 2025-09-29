Ευχές στον εορτάζοντα Κυριάκο Πιερρακάκη από τους συνεργάτες του
Το συμβολικό δώρο στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα (29/9) για το υπουργείο Οικονομικών καθώς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει την ονομαστική του εορτή. Γιορτάζει του Οσίου Κυριακού και όχι της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου όπως την εορτάζουν ίσως οι περισσότεροι - αλλά και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο του πρόγραμμα, από συσκέψεις και συναντήσεις προετοιμασίας για το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ που αναμένεται να καταθέσει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δέχθηκε με χαρά τις ευχές συνεργατών του στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, καθώς και δημοσιογράφων που καλύπτουν το οικονομικό ρεπορτάζ.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ευχαρίστησε θερμά την ομάδα του για το ξεχωριστό τους δώρο, το οποίο είχε και έντονα σημειολογική αξία. Πρόκειται για ένα προσεγμένο αντίγραφο ιστορικής εφημερίδας, με ημερομηνία εκδόσεως 8 Αυγούστου 1983, της ημέρας δηλαδή ακριβώς κατά την οποία γεννήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Στις σελίδες της μάλιστα αποτυπώνονται τα σημαντικά γεγονότα εκείνης της περιόδου, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο.
Ο υπουργός μετέφερε το δώρο στο γραφείο του και το τοποθέτησε σε περίοπτη θέση. Όχι, μονάχα για να του θυμίζει τη σημερινή ημέρα, αλλά και γιατί συμβολίζει ότι προβλήματα πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, ο αγώνας, όμως, για επίλυσή τους γίνεται ευκολότερος, όσο στέκονται δίπλα του άνθρωποι που τους συνδέει αμοιβαία κατανόηση, στήριξη και αγάπη.
