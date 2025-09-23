Φλωρίδης: Είναι μεγάλο ψέμα ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται

«Όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό της Δικαιοσύνης, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης