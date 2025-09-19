Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας - «Μου ζήτησαν συγγνώμη για τα επεισόδια»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας - «Μου ζήτησαν συγγνώμη για τα επεισόδια»
«Συμφωνήσαμε στα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής», έγραψε ο υπουργός σε ανάρτησή του - Στις 4 Σεπτεμβρίου είχε χρειαστεί να ακυρώσει την επίσκεψή του, λόγω απειλών που δέχθηκε
Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες εβδομάδες αφού είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του εκεί, δεχόμενος απειλές σε βάρος του από τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, κατά τη σημερινή του επίσκεψη έτυχε ένθερμης υποδοχής από τους εργαζόμενους, εν αντιθέσει με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου.
«Σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια. Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ανέφερε πως «σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο», αναφερθείς σε προγραμματισμένα έργα και ελλείψεις που πρόκειται να καλυφθούν, όπως χαρακτηριστικά στην Παθολογική Κλινική.
Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου» επιτρέποντας σχόλια «μέχρι και για να με πυροβολήσουν».
«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη», είχε γράψει σε ανάρτησή του εκείνη την ημέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:«Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 04 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια. Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί. Μήν περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους. Επισκέφθηκα παράλληλα και είδα όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν και όσα γίνονται τώρα, σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο. Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη που σε ένα συνολικό μήνυμα ενότητας της Πολιτείας με συνόδεψαν στην επίσκεψη μου και θέσπισαν ειδικά κίνητρα για να βοηθήσουν! Το ΕΣΥ άλλαξε»
Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 04 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια. Τους συνάντησα… pic.twitter.com/A88duderhU— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 19, 2025
