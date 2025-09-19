Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας - «Μου ζήτησαν συγγνώμη για τα επεισόδια»

ήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια. Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.





σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο», αναφερθείς σε προγραμματισμένα έργα και ελλείψεις που πρόκειται να καλυφθούν, όπως χαρακτηριστικά στην Παθολογική Κλινική.





Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

