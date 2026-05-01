Τροχιοδεικτική Πολάκη κατά Τσίπρα: Όσα προτείνεις στο μανιφέστο σου είναι συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ

-Η τοπικη αυτοδιοικηση θα προικιστει με ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ; Αλλιως για τι αποκεντρωση μιλαμε;-Οι αξιοπρεπεις αμοιβες στην υγεια και την εκπαιδευση ειναι ο τουλάχιστον διπλασιασμος των αμοιβων σε αμεσο χρονικο οριζοντα των λειτουργων τους και οχι παλι το γενικολογο «αξιοπρεπεις αμοιβες».Αλλιως γιατροι πχ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΝΕ ΠΙΣΩ !!!-Το «προοδευτικη φορολογηση» σημαινει πως δηλωνεις ΞΕΚΑΘΑΡΑ πως τα μερισματα φορολογούνται με τουλαχιστον 30% μεσοσταθμικα!Αλλιως θα την πληρωνουν οι ιδιοι!-Με το ιδιωτικο χρεος τι ακριβως λεει το κειμενο; Με τους πλειστηριασμους τους σερβισερς κλπ; Ως Συριζα εχουμε τοποθετηθει ξεκαθαρα!ΕΙΝΑΙ κι αλλες «μικρές» αλλά κρισιμες διαφορες (πχ ΑΠΕ-ενεργειακή ασφαλεια-λιγνίτες- φυσικο αεριο) αλλα σταματώ εδω.Αυτα κατ αρχην και να επαναλαβω άλλη μια φορα αυτο που εχω πει πολλες φορες:Η ΕΝΟΤΗΤΑ των προοδευτικων -δημοκρατικων-αριστερων δυναμεων ,ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ οταν βασιστει σε ενα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα ειναι :-Κοινωνικα αναγκαιο-Λαικα κατανοητο-σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με την ολιγαρχία της διαπλοκης-Εφαρμοσιμο στο ΣΗΜΕΡΑ απο μια αριστερη-προδευτικη κυβερνηση για να αλλαξει τους ορους ζωης της εργαζομενης πλειοψηφιας και της νεας γενιας!»