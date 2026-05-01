Τροχιοδεικτική Πολάκη κατά Τσίπρα: Όσα προτείνεις στο μανιφέστο σου είναι συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
Ο βουλευτής Χανίων παρατηρεί ότι από τους 6 πυλώνες που περιγράφει ο κ. Τσίπρας λείπουν δύο βασικοί - και μάλιστα «όχι τυχαία προφανώς» όπως σημειώνει: Η επανακρατικοποίηση τραπεζών, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κλπ οργανισμών και οι βαθιές αλλαγές στη Δικαιοσύνη
Κριτική στο «μανιφέστο» του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Παύλος Πολάκης λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίησή του.
Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα, σημειώνει δηκτικά ότι τα περισσότερα από όσα αναφέρονται στο κείμενο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, είναι επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ο κ. Πολάκης παρατηρεί καυστικά ότι από τους 6 πυλώνες που περιγράφει ο κ. Τσίπρας λείπουν δύο βασικοί - και μάλιστα «όχι τυχαία προφανώς» όπως σημειώνει: Η επανακρατικοποίηση τραπεζών, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κλπ οργανισμών και οι βαθιές αλλαγές στη Δικαιοσύνη.
«Καλά τα γενικόλογα αλλά χωρίς αλλαγή του σημερινού σώματος δικαστών τίποτα δεν θ' αλλάξει», αναφέρει μεταξύ άλλων. Ακόμη, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας έχει και άλλες «μικρές αλλά πολύ κρίσιμες» παραλείψεις.
Δείτε την ανάρτηση Πολάκη:
«Το διαβασα μολις(φωτο 1)
Τρεις συντομες παρατηρησεις:
1) Απο τις θεσεις του τελευταιου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025, του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ,η διαφορα ποια ειναι;
Τα περισσοτερα που γραφει το κειμενο του ινστιτουτου περιέχονται στις θεσεις και στην απόφαση του συνεδριου (και πιο «προχωρημενα» θα ελεγα φωτο 2-3)
2) Απο τους «6 ΠΥΛΩΝΕΣ» (φωτο 4) που εχω αναδειξει εγω ως υποψηφιος προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,στους 4 πυλωνες που περιγραφονται στο κειμενο ΛΕΙΠΟΥΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ !!!(οχι τυχαια προφανως)
-Η επανακτηση απο το ΔΗΜΟΣΙΟ στρατηγικων τομεων της οικονομιας(Εθνικη Τραπεζα, ΔΕΗ ,ΕΛΠΕ κλπ)Χωρις αυτο ουτε αλλαγη παραγωγικου μοντελου θα γινει,ουτε αναδιανομη πλουτου θα υπαρξει !!
-Βαθειες και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ αλλαγες στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.Καλα τα γενικολογα αλλα χωρις αλλαγη του σημερινου σωματος των δικαστων και χωρις δικλειδες ανακρισης και εκδικασης σε ορατο οριζοντα 2 -3 χρονων των υποθεσεων διασπαθισης δημοσιου χρηματος ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ!!
3) Και στους άλλους πυλωνες υπαρχουν μικρες αλλά ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΕΣ παραλειψεις.
Τεσσερα μικρα παραδειγματα:
-Η τοπικη αυτοδιοικηση θα προικιστει με ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ; Αλλιως για τι αποκεντρωση μιλαμε;
-Οι αξιοπρεπεις αμοιβες στην υγεια και την εκπαιδευση ειναι ο τουλάχιστον διπλασιασμος των αμοιβων σε αμεσο χρονικο οριζοντα των λειτουργων τους και οχι παλι το γενικολογο «αξιοπρεπεις αμοιβες».Αλλιως γιατροι πχ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΝΕ ΠΙΣΩ !!!
-Το «προοδευτικη φορολογηση» σημαινει πως δηλωνεις ΞΕΚΑΘΑΡΑ πως τα μερισματα φορολογούνται με τουλαχιστον 30% μεσοσταθμικα!
Αλλιως θα την πληρωνουν οι ιδιοι!
-Με το ιδιωτικο χρεος τι ακριβως λεει το κειμενο; Με τους πλειστηριασμους τους σερβισερς κλπ; Ως Συριζα εχουμε τοποθετηθει ξεκαθαρα!
ΕΙΝΑΙ κι αλλες «μικρές» αλλά κρισιμες διαφορες (πχ ΑΠΕ-ενεργειακή ασφαλεια-λιγνίτες- φυσικο αεριο) αλλα σταματώ εδω.
Αυτα κατ αρχην και να επαναλαβω άλλη μια φορα αυτο που εχω πει πολλες φορες:
Η ΕΝΟΤΗΤΑ των προοδευτικων -δημοκρατικων-αριστερων δυναμεων ,ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ οταν βασιστει σε ενα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα ειναι :
-Κοινωνικα αναγκαιο
-Λαικα κατανοητο
-σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με την ολιγαρχία της διαπλοκης
-Εφαρμοσιμο στο ΣΗΜΕΡΑ απο μια αριστερη-προδευτικη κυβερνηση για να αλλαξει τους ορους ζωης της εργαζομενης πλειοψηφιας και της νεας γενιας!»
