H Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Στην 11η Διάσκεψη Αναθεώρησης της(NPT) του 1970, που διεξάγεται στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών έως τις 22 Μαΐου 2026, η Ελλάδα επανέλαβε την ισχυρή στήριξή της στη Συνθήκη και στους τρεις πυλώνες της.Ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ,, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση τόνισε ότι μια σταδιακή προσέγγιση, εντός συμφωνημένου πλαισίου, αποτελεί τον μόνο ρεαλιστικό τρόπο για την επίτευξη του κοινού στόχου ενός κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα.Έκανε έκκληση για την αντιμετώπιση των επίμονων κρίσεων διάδοσης και υποστήριξε τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας υπό τις Συνολικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ,, μιλώντας στη ΓΣ προειδοποίησε ότι η Συνθήκη πρέπει να εξελιχθεί για να επιβιώσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων τεχνολογιών.Όπως δήλωσε, ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων έχει διαβρωθεί, με δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία να φθίνουν. «Πρέπει να δώσουμε εκ νέου ζωή στη Συνθήκη», τόνισε.Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.