Ο Γεωργιάδης ανέβασε τη φωτό Ανδρουλάκη με κόκκινο γαρύφαλλο στην Καισαριανή και τρολάρει: Το κόμμα Τσίπρα έχει άμεσες επιπτώσεις
Με μια ολιγόλογη αλλά... βιτριολική ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε στα social media με τον δικό του τρόπο την αγωνία του ΠΑΣΟΚ ενόψει της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
«Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! …» έγραψε ο υπουργός Υγείας.
Αντί άλλου σχολίου, παρέθεσε την φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, συνοδευόμενο από τους βουλευτές του κόμματος, Παναγιώτη Δουδωνή, Δημήτρη Μάντζο και Παύλο Χρηστίδη να κρατούν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς.
Η αναφορά Γεωργιάδη προφανώς παραπέμπει στην πρώτη συμβολική κίνηση που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός, to 2015 να επισκεφθεί την Καισαριανή και να καταθέσει ένα κόκκινο γαρύφαλλο στη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων από τους Ναζί.
Ο Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Πρωτομαγιά το μανιφέστο του, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα εντός Μαΐου.
Η απάντηση Τσουκαλά
«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του στην ανάρτηση του 'Αδωνι Γεωργιάδη.
«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός».
«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει», σχολιάζει.
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του, ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του».
Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! … pic.twitter.com/0DdiXlpnwf— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 1, 2026
