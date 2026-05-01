Πρωταγωνίστρια για ακόμη μία φορά στους καυγάδες η Κωνσταντοπούλου: Τα ΄βαλε με Δουδωνή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και με Καιρίδη για τη Γάζα
Επεισόδια έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και Ολομέλεια, δείτε αναλυτικά τους διαλόγους
Σε στούντιο προσωπικών τηλεοπτικών παραγωγών μετέτρεψε για μια ακόμα φορά την Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημιουργώντας αυτοτελή επεισόδια έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και Ολομέλεια.
Η αρχή έγινε κατά την συνεδρίαση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής και όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαπίστωσε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής συναίνεσε με την ΝΔ στο πρόσωπο που θα διοριστεί πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). «Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές», είπε χωρίς περιστροφές η κα Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;». Κατηγόρησε μάλιστα τον βουλευτή ότι συμπράττει με τη ΝΔ εν αγνοία του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Δουδωνής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει ανοιχτή διαδικασία, με κατάθεση βιογραφικών. «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο», είπε. «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή και υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!», απάντησε.
Αναλυτικά ο καβγάς:
-Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά. Σιωπή.
-Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
-Δουδωνής: Όποιος, μετά την παραίτηση Μενουδάκου τον Μάιο του 2025, θέλει να είναι ακέφαλη η ΑΠΔΠΧ, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
-Κωνσταντοπούλου: Μπράβο, το βρήκατε, το βρήκατε, βάλτε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σακελλαροπούλου.
-Δουδωνής: Έχω μια ακαδημαϊκή διαδρομή, παρά το νεαρό της ηλικίας μου. Δεν δέχομαι μομφή. Σας άκουσα προσωπικά.
-Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο; Μην χτυπάτε τα χέρια σας, μην χτυπάτε τα χέρια σας
-Κακλαμάνης: Μην διακόπτετε τον συνάδελφο, είστε αγενής. Σταματήστε εσείς κυρία Μπακογιάννη
-Κωνσταντοπούλου: Είμαι αγενής εγώ και όχι αυτός που χτυπάει τα χέρια του; Δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.
Η αιτία της αντιπαράθεσηςΣύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η διαδικασία, που αφορούσε τους νέους επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν σύμφωνη με όσα έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
«Πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις για τις Αρχές, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.
Ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αικατερίνη Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ, που παραμένει ακέφαλη από τον Μάιο του 2025, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την πρώτη πρόταση, ωστόσο συμφώνησε στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα.
Η διαδικασία αναβλήθηκε, ενώ για να γίνει εκλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών απαιτείται πλειοψηφία 3/5.
Εκτός αίθουσας, ο κ. Δουδωνής έστρεψε τα πυρά του στη ΝΔ. «Σήμερα φάνηκε ποιος δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές», είπε.
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Διονύση Καλαματιανό να επισημαίνει ότι «όταν λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και να πάμε σε εκλογές, το εννοούμε».
Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατήγγειλε ότι επικοινώνησε χθες με όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και πήρε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία σύμπραξη με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Ο κ. Δουδωνής, όπως είπε, δήλωσε πλήρη άγνοια για την πρόταση του κ. Κακλαμάνη. «Ελπίζω να αλλάξει θέση ο κ. Ανδρουλάκης, θα το παλέψω αυτό», είπε.
Κόντρα με ΚαιρίδηΤο πολιτικό σόου συνεχίστηκε στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αναβαίνει στο βήμα και να αναπαράγει από το μικρόφωνο το ηχητικό μήνυμα που έστειλε το ισραηλινό ναυτικό προς τα πλοία του Freedom Flotillaπου που κατευθύνονταν προς την Γάζα.
Η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε για τις ενέργειες του Τελ Αβίβ και κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει, με τον Δημήτρη Καιρίδη να την παραπέμπει «πίσω στα θρανία» και να την κατηγορεί για «κακοπαιγμένο και άσχημο θέατρο».
Αν και η ακρόαση του ηχητικού μηνύματος ήταν δύσκολη, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι πρέπει να ακουστεί, με αποτέλεσμα να το επαναλάβει, προχωρώντας η ίδια στη μετάφραση. Όπως κατήγγειλε ότι «ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία, έφοδο από τον ισραηλινό στρατό κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη».
«Δεκάδες άνθρωποι έχουν απαχθεί και είναι σε καθεστώς ομηρείας, που είναι διεθνές έγκλημα». «Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου; Θα προστατεύσετε τους ειρηνικούς πολίτες;», είπε απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι αποχώρησε από την αίθουσα να μην της απαντήσει. «Έφυγε γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Διατηρεί δεσμούς με το Ισραήλ», υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει ράψει το στόμα της».
«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα» ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, που την χαρακτήρισε ως «εκπρόσωπο των 5», εννοώντας τον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.
Παραπέμποντας στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το ζήτημα, ο κ. Καιρίδης κάλεσε την κυρία Κωνσταντοπούλου «να συμπεριφερθεί επιτέλους κοινοβουλευτικά».
«Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο της ευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, στα διεθνή ύδατα, είτε είναι νότια, είτε δυτικά, άπαξ και είναι διεθνή, υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις». «Θα έρθει και η κ. Καρυστιανού, θα κάνετε πολλά στον δρόμο προς τις εκλογές», ήταν η αιχμή του.
