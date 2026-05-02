Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά
Τροποποιήσεις δρομολογίων και προσωρινοί τερματικοί σταθμοί στη Γραμμή 7 του Τραμ λόγω τεχνικών έργων και παρεμβάσεων έως τις 10 Μαΐου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από το Σάββατο 2 Μαΐου, έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:
Το Σάββατο 02/05:
Μεταξύ 07:30 – 12:30 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ‘Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα ‘Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – ‘Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.
Μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Από την Κυριακή 03/05 ως και την Τρίτη 05/05 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
Από την Τετάρτη 06/05 ως και την Κυριακή 10/05 μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
