Ανατροπή με το Bayesian, το ναυάγιο δεν οφείλεται στην κακοκαιρία - Στο μικροσκόπιο ανθρώπινα λάθη, τι έδειξε έρευνα για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς
Ανατροπή με το Bayesian, το ναυάγιο δεν οφείλεται στην κακοκαιρία - Στο μικροσκόπιο ανθρώπινα λάθη, τι έδειξε έρευνα για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η θαλαμηγός μήκους 56 μέτρων ανετράπη και βυθίστηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών, υποτίμησης των καιρικών συνθηκών και μη ορθής ενεργοποίησης βασικών συστημάτων ασφαλείας
Το ναυάγιο της πολυτελούς θαλαμηγού Bayesian ανοιχτά της Σικελία τον Αύγουστο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, δεν αποδίδεται σε ακραίο καιρικό φαινόμενο αλλά σε λάθη του πληρώματος, σύμφωνα με συμπεράσματα έρευνας.
Οι ιταλικές Αρχές είχαν αναθέσει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν εάν η τραγωδία οφειλόταν σε ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο, το πόρισμα καταλήγει ότι επρόκειτο για μια ισχυρή αλλά συνηθισμένη ριπή ανέμου πριν από καταιγίδα, την οποία το πλήρωμα θα μπορούσε να διαχειριστεί.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η θαλαμηγός μήκους 56 μέτρων ανετράπη και βυθίστηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών, υποτίμησης των καιρικών συνθηκών και μη ορθής ενεργοποίησης βασικών συστημάτων ασφαλείας.
Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, ενώ διασώθηκε η σύζυγός του, Άντζελα Μπακάρε, μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος. Νεκροί είναι επίσης ο σεφ του σκάφους Ρεκάλντο Τόμας, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ με τη σύζυγό του Τζούντι, καθώς και ο δικηγόρος του Λιντς, Κρις Μόρβιλ, με τη σύζυγό του Νέντα.
Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων για αμέλεια που οδήγησε σε ναυάγιο και πολλαπλές ανθρωποκτονίες από αμέλεια, με επίκεντρο τον καπετάνιο και δύο μέλη του πληρώματος. Παράλληλα, διερευνάται και πιθανή ευθύνη του κατασκευαστή του σκάφους.
Οι ειδικοί διεξάγουν αναλύσεις και προσομοιώσεις για να κατανοήσουν τη δυναμική της βύθισης και κατά πόσον ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
Η εταιρεία Italian Sea Group, ιδιοκτήτρια της θαλαμηγού, αποδίδει την τραγωδία αποκλειστικά στο πλήρωμα και έχει καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων λιρών κατά της χήρας του Λιντς, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σημαντικές οικονομικές απώλειες μετά το περιστατικό.
Ο επικεφαλής της εταιρείας, Τζιοβάνι Κοσταντίνο, υποστήριξε ότι η καταστροφή οφείλεται σε αμέλεια και κακή διαχείριση, σημειώνοντας ότι δεν είχαν ασφαλιστεί θύρες και φινιστρίνια και ότι αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία.
Από την πλευρά της οικογένειας Λιντς, πηγές υποστήριξαν στην Daily Mail, ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό και τη σταθερότητα του σκάφους, τα οποία – όπως αναφέρουν – δεν ήταν γνωστά ούτε στον ιδιοκτήτη ούτε στο πλήρωμα.
Οι ιταλικές Αρχές είχαν αναθέσει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν εάν η τραγωδία οφειλόταν σε ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο, το πόρισμα καταλήγει ότι επρόκειτο για μια ισχυρή αλλά συνηθισμένη ριπή ανέμου πριν από καταιγίδα, την οποία το πλήρωμα θα μπορούσε να διαχειριστεί.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η θαλαμηγός μήκους 56 μέτρων ανετράπη και βυθίστηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών, υποτίμησης των καιρικών συνθηκών και μη ορθής ενεργοποίησης βασικών συστημάτων ασφαλείας.
Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του Πορτιτσέλο και η βύθιση έγινε μέσα σε μόλις 16 λεπτά, μετά από έντονη καταιγίδα με ανέμους που έφτασαν τα 160 χλμ./ώρα.
A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento… pic.twitter.com/CJMScWlcBY— Repubblica (@repubblica) April 30, 2026
Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, ενώ διασώθηκε η σύζυγός του, Άντζελα Μπακάρε, μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος. Νεκροί είναι επίσης ο σεφ του σκάφους Ρεκάλντο Τόμας, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ με τη σύζυγό του Τζούντι, καθώς και ο δικηγόρος του Λιντς, Κρις Μόρβιλ, με τη σύζυγό του Νέντα.
Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων για αμέλεια που οδήγησε σε ναυάγιο και πολλαπλές ανθρωποκτονίες από αμέλεια, με επίκεντρο τον καπετάνιο και δύο μέλη του πληρώματος. Παράλληλα, διερευνάται και πιθανή ευθύνη του κατασκευαστή του σκάφους.
Οι ειδικοί διεξάγουν αναλύσεις και προσομοιώσεις για να κατανοήσουν τη δυναμική της βύθισης και κατά πόσον ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
Η εταιρεία Italian Sea Group, ιδιοκτήτρια της θαλαμηγού, αποδίδει την τραγωδία αποκλειστικά στο πλήρωμα και έχει καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων λιρών κατά της χήρας του Λιντς, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σημαντικές οικονομικές απώλειες μετά το περιστατικό.
Ο επικεφαλής της εταιρείας, Τζιοβάνι Κοσταντίνο, υποστήριξε ότι η καταστροφή οφείλεται σε αμέλεια και κακή διαχείριση, σημειώνοντας ότι δεν είχαν ασφαλιστεί θύρες και φινιστρίνια και ότι αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία.
Από την πλευρά της οικογένειας Λιντς, πηγές υποστήριξαν στην Daily Mail, ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό και τη σταθερότητα του σκάφους, τα οποία – όπως αναφέρουν – δεν ήταν γνωστά ούτε στον ιδιοκτήτη ούτε στο πλήρωμα.
Bayesian superyacht sinking 'was not caused by storm': Italian investigators say crew was to blame for tragedy that killed 7 including billionaire Mike Lynch https://t.co/m5nkH6zWuq— Daily Mail (@DailyMail) May 1, 2026
Προγενέστερη έρευνα της βρετανικής Marine Accident Investigation Branch είχε επισημάνει ότι το πλήρωμα δεν γνώριζε τις ευπάθειες της θαλαμηγού σε ισχυρούς ανέμους, καθώς αυτές δεν περιλαμβάνονταν στα τεχνικά εγχειρίδια του σκάφους.
Οι έρευνες συνεχίζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων μιας άλλης έκθεσης εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αφορά τις συνθήκες της βύθισης.
Οι έρευνες συνεχίζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων μιας άλλης έκθεσης εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αφορά τις συνθήκες της βύθισης.
