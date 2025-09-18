Χαρδαλιάς: Τρεις νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σε Ηλιούπολη, Σαλαμίνα και Παλαιό Φάληρο

«Με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης χτίζουμε ένα νέο πλαίσιο που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς

Τι είναι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Επισημαίνεται ότι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν. Σε αυτές παρέχεται στέγη, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων στην κοινότητα. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποφυγή της περιθωριοποίησης.Ιδιαίτερα για τη ΣΥΔ στη Σαλαμίνα, η κατασκευή της σηματοδοτεί την υλοποίηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες.Οι παραπάνω πράξεις εντάσσονται στο ολιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, καθώς ήδη χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) η λειτουργία 13 ΣΥΔ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ.Πρόκειται για πρωτοβουλίες με τις οποίες η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει έμπρακτα τον κοινωνικό της ρόλο, βάζοντας στο κέντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.