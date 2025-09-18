Τσιάρας: Δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στο κρέας - Κάποιοι κρύβουν κρούσματα ευλογιάς και έτσι εξαπλώνεται η νόσος
Δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Σε Θεσσαλία και Αχαΐα τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα
«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο σχέδιο για τον περιορισμό της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.
Ωστόσο, όπως είπε στο MEGA, κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος. Παράλληλα διεμήνυσε ότι «δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στο κρέας» καθώς κατά τον ίδιο «δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος».
Ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι «στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα».
Ερωτηθείς, δε, για το εμβόλιο για την ευλογιά, είπε πως δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως σημείωσε «πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού και σε ήρεμη κατάσταση. Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο».
Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων: «Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία»
Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων: «Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία»
