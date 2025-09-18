Τσιάρας: Δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στο κρέας - Κάποιοι κρύβουν κρούσματα ευλογιάς και έτσι εξαπλώνεται η νόσος

Δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Σε Θεσσαλία και Αχαΐα τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα