Ερώτηση οκτώ βουλευτών της ΝΔ για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ
Οι υπογράφοντες βουλευτές σημειώνουν ότι «οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα»
Την περαιτέρω άρση αδικιών που επέφερε ο «νόμος Κατρούγκαλου» στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ ζητούν οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ερώτηση που κατέθεσαν στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Πρόκειται για την πρώτη ομαδική παρέμβαση από την «γαλάζια» ΚΟ στην νέα κοινοβουλευτική περίοδο η οποία υπογράφεται από τους Γιώργο Καρασμάνη, Μπάμπη Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Θανάση Καββαδά, Γιώργο Κοτρωνιά, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φίλιππο Φόρτωμα και Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Μεταξύ άλλων οι υπογράφοντες βουλευτές σημειώνουν ότι «οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (πχ έστω ότι ο/η θανών-ουσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ και ότι το ποσό των 200 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100 στην κύρια. Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος-α θα είναι 50 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο».
Ρωτούν τέλος την υπουργό να τους ενημερώσει: «πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν προ της 13/5/2016; Ποιό θα είναι το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος αν αυτές οι περιπτώσεις ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 4387/16; Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;».
