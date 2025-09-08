Η εξαιρετική συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου
Η εξαιρετική συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου
«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συζητήσουν τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας καθώς και στις προκλήσεις της νέας περιόδου.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της σταθερής συνεργασίας, επισημαίνοντας: «Εγώ να σας υποδεχθώ και πάλι με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης. Είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις κοινές προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας: «Έχουμε, νομίζω, κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε λύσει πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, μαζί, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθατε».
Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικοινωνία με την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά».
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της σταθερής συνεργασίας, επισημαίνοντας: «Εγώ να σας υποδεχθώ και πάλι με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης. Είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις κοινές προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας: «Έχουμε, νομίζω, κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε λύσει πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, μαζί, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθατε».
Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικοινωνία με την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά».
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα