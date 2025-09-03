Ο Μητσοτάκης «έδειξε» τις ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στους ένστολους από το βήμα της ΔΕΘ

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η ωφέλεια για τους ένστολους θα είναι διπλή, καθώς πέραν των ονομαστικών αυξήσεων θα ευνοηθούν και από τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες