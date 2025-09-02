Γκίκας: Έρχονται εκπτώσεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για κατοίκους σε 77 άγονες γραμμές

Κλείσιμο

Ποιες κατηγορίες νησιωτών που διαβιούν στις 77 άγονες γραμμές θα δικαιούνται τις εκπτώσεις που συμφώνησε η κυβέρνηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά και πώς θα επηρεαστούν συνολικά οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της πτώσης στην τιμή του πετρελαίου, ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, καλεσμένος στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8.«Άγονες γραμμές, είναι 77 γραμμές που εξυπηρετούν βασικά τα νησιά μας, τους νησιώτες μας και τις οποίες επιδοτεί το κράτος. Είναι η πρώτη φορά που το ποσό των άγονων γραμμών αγγίζει τα 167 εκατομμύρια, όταν θυμίζω το 2019 ήταν 90 εκατομμύρια. Σε αυτές λοιπόν τις 77 άγονες γραμμές βάλαμε και επιπλέον προσφορές, που συμφωνήσαμε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, διότι αυτά είναι και εις βάρος των ακτοπλοϊκών, αλλά όμως επιδεικνύουν μία κοινωνική ευαισθησία σημαντική.Όλοι οι νησιώτες μας, εδώ και αρκετά χρόνια παίρνουν το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων μπορούν και υποβάλλουν τα χάπια τους και πληρώνονται ουσιαστικά, αποζημιώνονται για ένα σημαντικό ποσοστό του εισιτηρίου.Να πω καταρχάς ότι ένα αίτημα διαχρονικό ήταν για τα αθλητικά σωματεία μεταξύ των νησιών τα ερασιτεχνικά. Εδώ λοιπόν, σε όλα τα μήκη και πλάτη της νησιωτικής χώρας, όπου υπάρχει άγονη γραμμή, γίνονται δωρεάν μετακινήσεις των αθλητικών σωματείων και των ερασιτεχνικών σωματείων. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά, είναι ελάχιστα στα νησιά και αυτό ήταν κάτι που ζητούσαν όλα τα νησιά μας και βεβαίως και το Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μειώσαμε το ποσοστό της αναπηρίας, ήταν 80% για να έχει δωρεάν μετακίνηση, το πήγαμε 67% που είναι και ο ορισμός, από κει και πάνω θεωρείται κάποιος ανάπηρος, για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς με άτομα με αναπηρία 67% και πάνω. Η μετακίνηση είναι δωρεάν με συνοδό και όχημα για δύο φορές τον μήνα. Αυτά τα ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός, να επαναλάβω εγώ ότι βάλαμε 50% έκπτωση για τις τρίτεκνες οικογένειες που είναι πολύ σημαντικό και δωρεάν μετακινήσεις για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.Όσο αφορά στις πτωτικές τιμές των καυσίμων και το κατά πόσο φαίνεται η επίπτωση της μείωσης αυτής στα εισιτήρια, ο κ. Γκίκας σημείωσε αρχικά, ότι πράγματι, η τιμή του καυσίμου είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του εισιτηρίου.«Από τη στιγμή λοιπόν από την οποία υπάρχει ανεβοκατέβασμα των τιμών, υπάρχει μία σταθερή τιμή την οποία χρησιμοποιούν, για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό εάν και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει είναι κάτι το οποίο θα το δούμε για την επόμενη σεζόν.Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία αυξάνουν την τιμή του εισιτηρίου. Θα σας πω μόνο δύο. Το εργατικό κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εννοώ στη θάλασσα, κατά περίπου 20-25%, όπως επίσης και το επισκευαστικό κόστος» εξήγησε ο Υφυπουργός.«Καταρχάς να πω ότι η κυβέρνηση έβαλε ένα στοίχημα να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά και να παραμείνουν οι τιμές σταθερές όπως ήταν το ’24 και το ’23 όταν όμως είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι από 1η Μαΐου θα ακριβύνουν κατά 15% τα εισιτήρια, διότι θα χρησιμοποιηθεί το περιβαλλοντικά πιο φιλικό καύσιμο.Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός μας, ο Βασίλης Κικίλιας και ψηφίσαμε όλοι, μειώσαμε κατά 50% τα τέλη ελλιμενισμού των πλοίων και κατά 50% το ειδικό τέλος των εισιτηρίων και πετύχαμε ακριβώς να παραμείνουν οι τιμές σταθερές» τόνισε ο κ. Γκίκας.«Επίσης, με επαφή με τους ακτοπλόους, με τους οποίους το Υπουργείο διατηρεί μία πολύ καλή επαφή, καταφέραμε και αυξήσαμε δραστικά τα πακέτα προσφορών τόσο στα πλοία τα συμβατικά όσο και στα ταχύπλοα. Για πρώτη φορά είχαμε 30 και 32% εκπτώσεις για οικογένειες και για παρέες άνω των τριών ατόμων» προσέθεσε ο υπουργός.«Εδώ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να πούμε για τη μεγάλη εικόνα, να παραμείνουν σταθερά τα εισιτήρια και για το ’25 και η ίδια προσπάθεια θα συνεχιστεί και για το ’26. Και προσπαθούμε με όλα αυτά τα πακέτα προσφορών να βοηθήσουμε κυρίως ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη.Παραδείγματος χάρη, 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ. Οφείλουμε στους απόμαχους της ναυτικής εργασίας και σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση» ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Γκίκας.