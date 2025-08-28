Μητσοτάκης για τη νέα έδρα στο ΑΠΘ: Παράδειγμα συνεργασίας πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση ακαδημαϊκής έδρας «Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Εποχή του» στο ΑΠΘ βρέθηκε ο πρωθυπουργός