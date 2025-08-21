Φαραντούρης: Η στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας συνεχίζεται

Για συνέχιση του σχεδίου «στρατηγικής περικύκλωσης της Ελλάδος» έκανε λόγο ο Ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αναφερόμενος στην κυοφορούμενη στρατηγική προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας για την κατασκευή του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ, ο κ. Φαραντούρης μιλώντας σε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Real FM σημείωσε ότι «η στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας εμπλέκει φίλους, εταίρους και εχθρούς και περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της Τουρκίας με τις χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων και πραδοσιακούς εταίρους της Ελλάδος και κράτη μέλη της ΕΕ».Όπως είπε, «η Ιταλία συμμετέχει σε τριμερή με την Τουρκία και τη Λιβύη. Η Λιβύη - και τα δυο τμήματα - προωθούν το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο. Η Γαλλία ζητά η Τουρκία να εγγυηθεί την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Το τζιχαντιστικό καθεστώς στη Συρία λειτουργεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση της Άγκυρας. Και η Αίγυπτος συνομιλεί και προσεγγίζει ολένα και περισσότερο την Τουρκία. Αλλά και στη Βαλκανική το ίδιο. Και εμείς; Τι κάνουμε; Πού είναι η πρωτοκαθεδρία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο που κατείχε η πατρίδα μας διαχρονικά; Δυστυχώς την τελευταία 5ετία έχει αντικατασταθεί από παραλυσία, αφωνία, αμηχανία και κατευνασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φαραντούρης.

Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για την στρατηγική περικύκλωση και ζητώ επαγρύπνηση, είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη, είπε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και ζήτησε απ' την Ελληνική Κυβέρνηση την «επαναφορά των τριμερών και τετραμερών» αλλά και «αποφασιστικά βήματα όπως η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου», πρόταση που έχει καταθέσει και στο παρελθόν.

Τέλος, ο Έλληνας ευρωβουλευτής άσκησε δρυμεία κριτική για τους χθεσινούς εναγκαλισμούς του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη με τον «μεταβατικό» ΥΠΕΞ της Συρίας Asaad Al-Shaiban, «ιδρυτικό μέλος της Αλ Κάιντα στη Συρία και απόλυτα ελεγχόμενο απ' την Άγκυρα», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Την ώρα που σφαγιάζονται ελληνορθόδοξοι μέσα στα σπίτια τους και στις εκκλησιές τους υπό την ανοχή ή την αιγίδα του καθεστώτος, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση είναι να μεταβεί στη Συρία προς ενίσχυση των διωκόμενων κοινοτήτων και να ξεκινήσει εξόρμηση κινητοποίησης και κυρώσεων της Δύσης για τα εγκλήματα που διαπράττονται καθημερινά απ' το τζιχαντιστικό καθεστώς. Οι εναγκαλισμοί δίνουν λάθος μήνυμα αδιαφορίας και αποστασιοποίησης της Ελλάδας», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.