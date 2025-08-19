Πλεύρης για μεταναστευτικό: Στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο κατατρεγμένοι, έρχονται και κακομαθημένοι

Αναφέρθηκε σε περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς αιτούντων άσυλο: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται ως κατατρεγμένοι, αλλά με νοοτροπία κακομαθημένων, χωρίς σεβασμό στη χώρα που τους φιλοξενεί. Δεν υπάρχουν μόνο κατατρεγμένοι· υπάρχουν και κακομαθημένοι. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε προκλητικές ενέργειες, όπως αυτή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος αιτείται άσυλο, οφείλει να σέβεται τη χώρα. Αν δεν τη σέβεται, η διαδικασία σταματά και ενεργοποιείται απέλαση.»: «Η λογική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: σταματά η επιδοματική πολιτική. Αντί για επιδόματα, θα δίνουμε ευκαιρίες σε όσους έχουν άσυλο να αποκτήσουν δεξιότητες, να μάθουν τη γλώσσα, να εργαστούν και να ενταχθούν παραγωγικά στην κοινωνία. Δεν μπορεί η ένταξη να σημαίνει μόνιμη εξάρτηση από το κράτος. Ο στόχος είναι οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στα πόδια τους και να μη ζουν εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων.»