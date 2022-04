ΥΠΕΞ: Απελαύνονται 12 Ρώσοι διπλωμάτες από την Ελλάδα

θα

δέκα Ρώσους διπλωμάτες που δεν ενεργούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, με το Βουκουρέστι να προσχωρά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που απέλασαν Ρώσους διπλωμάτες τις τελευταίες ημέρες.

ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή τους. Πρόσθεσε ότι ο πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ για να ενημερωθεί για την απόφαση.

Η

θα απελάσει

του προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας στη Λισαβόνα, ανακοίνωσε σήμερα το πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών, ακολουθώντας την αντίδραση άλλων χωρών της

στα υπό διερεύνηση «εγκλήματα πολέμου» από τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Πορτογαλίας, οι 10 υπάλληλοι της ρωσικής πρεσβείας χαρακτηρίζονται «personae non gratae» και τους δίνεται προθεσμία δύο εβδομάδων για να εγκαταλείψουν τη χώρα της Ιβηρικής.

Κανείς από τους υπαλλήλους που απελαύνονται δεν είναι διπλωμάτης, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνολικά 12 μέλη Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών της Ρωσίας στην χώρα μας, απευλαύνονται, σύμφωνα με ανακοίνωση τουΌπως αναφέρει το ΥΠΕΞ, οι Ρώσοι διπλωμάτες χαρακτηρίζονται ως πρόσωπα μη αρεστά στην Ελλάδα (personae non gratae).ώρες, μετά την οργή που προκλήθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο και τον κόσμο για τις αναφορές για την ανακάλυψη ομαδικών τάφων και δολοφονιών αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα μετά την απόσυρση του ρωσικού στρατού.Οι Ελληνικές αρχές κηρύξαν 12 μέλη των Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα, ως πρόσωπα μη αρεστά (personae non gratae).Οι ανωτέρω κηρύχθηκαν ανεπιθύμητοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για της Διπλωματικές Υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Υποθέσεις του 1963. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τον Ρώσο Πρέσβη σχετικά με την απόφαση αυτή.«Οι ρουμανικές αρχές αποφάσισαν να κηρύξουν ανεπιθύμητα πρόσωπα στη ρουμανική επικράτεια δέκα άτομα που εργάζονται στη ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, δεδομένου ότι οι ενέργειές τους... αντίκεινται στη Σύμβαση της Βιέννης»,«Το υπουργείο επανέλαβε ότι καταδικάζει απερίφραστα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Μπούτσα και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας για τα οποία ευθύνεται η Ρωσία».«Η πορτογαλική κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει με σθένος και αποφασιστικότητα τη ρωσική επίθεση στο έδαφος της Ουκρανίας»,Εν τω μεταξύ, «ανεπιθύμητα πρόσωπα» (personae non gratae) χαρακτήρισε ορισμένους Ρώσους διπλωμάτες, μέλη της Μόνιμης Αποστολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ε.Ε., χθες ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ.«Αποφάσισα να oρίσω ως persona non grata ορισμένους αξιωματούχους της Μόνιμης Αποστολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ε.Ε. για συμμετοχή σε δραστηριότητες αντίθετες με το διπλωματικό τους καθεστώς. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΥΕΔ καλεί σήμερα τον Ρώσο Πρέσβη στην Ε.Ε. για να κοινοποιήσει αυτήν την απόφαση» ανέφερε ο κ. Μπορέλ.Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο, ανέφερε ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 19 μέλη της Μόνιμης Αποστολής της Ρωσίας στην Ε.Ε. είναι personae non gratae «για συμμετοχή σε δραστηριότητες αντίθετες με το διπλωματικό τους καθεστώς». Σειρά ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, αποφάσισαν την απέλαση δεκάδων Ρώσων διπλωματών τις τελευταίες ώρες.