Ο δημιουργός του σποτ για τον τουρισμό ξεκαθαρίζει: «Για να τελειώνουμε με την υποτιθέμενη αντιγραφή»

Για να τελειώνουμε με την υποτιθέμενη αντιγραφή του σλόγκαν των αντιηλιακών. Η φράση Summer state of mind υπάρχει στη... Posted by Thanasis Papathanasiou on Saturday, 6 June 2020

Μπορεί το σποτ τηςγια τοννα εντυπωσίασε τους περισσότερους με τις πανέμορφες εικόνες από την παραλία Μεγάλη Αμμος στην Εύβοια , υπήρξαν αρκετοί, όμως. που αντέδρεσαν για το κόστος του βίντεο, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι μια από τις ατάκες που ακούγονται είναι κλεμμένες.Συγκεκριμένα, κάποιοι θεώρησαν πως η φράσηείναι αντιγραφή από το σλόγκαν μιας εταιρείας καλλυντικών.Τη δική του απάντηση για τον ντόρο που προκλήθηκε σχετικά με μια ατάκα στο διαφημιστικό σποτ το ΕΟΤ, έδωσε ο δημιουργός του κειμένου του βίντεο,, ξεκαθαρίζοντας ότι «η φράση Summer state of mind υπάρχει στη λογοτεχνία εδώ και χρόνια όπως και χιλιάδες ακόμα εκδοχές του τι είναι state of mind».O Θανάσης Παπαθανασίου σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με τίτλο «Για να τελειώνουμε με την υποτιθέμενη αντιγραφή του σλόγκαν των αντιηλιακών», έγραψε:«Η φράση Summer state of mind υπάρχει στη λογοτεχνία εδώ και χρόνια όπως και χιλιάδες ακόμα εκδοχές του τι είναι state of mind. Η εταιρία καλλυντικών την υιοθέτησε πρόσφατα για μια προσφορά της. Σε Ευρώπη και Αμερική η φράση έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.Εμείς τη χρησιμοποιούμε στη μέση του κειμένου -δεν είναι καν σλόγκαν- για να πετύχουμε αυτό που είναι ο επικοινωνιακός μας στόχος και που οι «ειδικοί» της επικοινωνίας στο διαδίκτυο αδυνατούν να δουν:Να καθιερώσουμε την έκφραση “Greek Summer” σαν την ανώτερη, την πιο ξεχωριστή μορφή διακοπών στη Μεσόγειο και να βρεθούμε έτσι ένα ποιοτικό σκαλί πάνω από τους ανταγωνιστές μας. Να το κάνουμε brand δηλαδή.Για να εξηγήσουμε λοιπόν τι σημαίνει Greek Summer χρησιμοποιούμε μια ήδη γνωστή έκφραση αλλά την κάνουμε δική μας δίνοντάς της ελληνικό περιεχόμενο. Greek summer state of mind is…να είσαι με ανθρώπους που αγαπάς, συνδεδεμένος με τη φύση και να νιώθεις ελευθερία.Τα συναισθήματα που δημιουργεί το ελληνικό καλοκαίρι είναι ακριβώς τα συναισθήματα που έχει ανάγκη να νιώσει ο πλανήτης μετά τον κορωνοϊό!Αυτόματα, ο ξένος που βλέπει το σποτ νιώθει μέσα του τη διαφορά του Greek Summer από τα υπόλοιπα summer. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να πετύχουμε μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα.Το 1959, ο Αλμπέρ Καμύ μεθυσμένος από τα καλοκαίρια της Λέσβου έγραφε: «βαθιά στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυψα μέσα μου ένα ανίκητο καλοκαίρι.Το συναίσθημα αυτής της φράσης θέλαμε να νιώσει ο ξένος θεατής του σποτ και νομίζω ότι το μεταδώσαμε. Ελπίζω μόνο τώρα να μην ξεσηκωθούν οι κληρονόμοι του Καμύ».