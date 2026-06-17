Δοκιμάζουμε το υβριδικό Peugeot 408 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η τρίτη γενιά του 408 δεν είναι σεντάν, πλέον. Αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα της νέας φιλοσοφίας που εφαρμόζουν στην Peugeot, η οποία δεν περιορίζεται στη σχεδίαση.