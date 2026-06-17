Δοκιμάζουμε το υβριδικό Peugeot 408 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Peugeot 408 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η τρίτη γενιά του 408 δεν είναι σεντάν, πλέον. Αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα της νέας φιλοσοφίας που εφαρμόζουν στην Peugeot, η οποία δεν περιορίζεται στη σχεδίαση.
UPD:
Πριν από 16 χρόνια, το 2010, η Peugeot παρουσίασε τον αντικαταστάτη του 407. Βάσει της πρακτικής ονοματοδοσίας που εφαρμόζει η εταιρεία, επρόκειτο για το 408.
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