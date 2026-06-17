Πίσω από αυτό το «έξυπνο» drone κρύβεται ένας Έλληνας

Η έγκαιρη ανεύρεση ενός ανθρώπου που έχει πέσει στη θάλασσα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα πληρώματα πλοίων και τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει λύση ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Δανία, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Έλληνας διδακτορικός ερευνητής, Δημοσθένης Αγγελής.

Το πρωτότυπο drone που αναπτύσσει η ομάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας έχει σχεδιαστεί ώστε να απογειώνεται άμεσα μετά από περιστατικό «άνθρωπος στη θάλασσα», αναλαμβάνοντας να εντοπίσει το πιθανό σημείο όπου βρίσκεται ο ναυαγός πριν χαθεί πολύτιμος χρόνος.





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