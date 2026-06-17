Πίσω από αυτό το «έξυπνο» drone κρύβεται ένας Έλληνας
Με θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητα μεταφοράς σωσιβίου, το πρωτοποριακό drone εντοπίζει ανθρώπους στη θάλασσα μέσα στα κρίσιμα πρώτα λεπτά.
Με θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητα μεταφοράς σωσιβίου, το πρωτοποριακό drone εντοπίζει ανθρώπους στη θάλασσα μέσα στα κρίσιμα πρώτα λεπτά.
Η έγκαιρη ανεύρεση ενός ανθρώπου που έχει πέσει στη θάλασσα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα πληρώματα πλοίων και τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.
Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει λύση ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Δανία, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Έλληνας διδακτορικός ερευνητής, Δημοσθένης Αγγελής.
Το πρωτότυπο drone που αναπτύσσει η ομάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας έχει σχεδιαστεί ώστε να απογειώνεται άμεσα μετά από περιστατικό «άνθρωπος στη θάλασσα», αναλαμβάνοντας να εντοπίσει το πιθανό σημείο όπου βρίσκεται ο ναυαγός πριν χαθεί πολύτιμος χρόνος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr