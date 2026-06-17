Η Citroën έγινε Sytroën

Ο Γάλλος ηθοποιός Omar Sy δεν γίνεται πρεσβευτής της μάρκας, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του «Ειδικού Συμβούλου» της, και για όσο διαρκεί η καμπάνια το όνομα Citroën μετατρέπεται σε «Sytroën».

Η ανακοίνωση έγινε χτες από το Poissy, την έδρα της μάρκας, και σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό από μια τυπική συνεργασία με διασημότητα. Η Citroën εξηγεί ότι, αντί να βάλει τον Omar Sy να εκπροσωπήσει απλά τα προϊόντα της, προτίμησε να τον φέρει πιο κοντά στη διαδικασία, δίνοντάς του λόγο και ρόλο σύμβουλο σε επίπεδο ιδεών, όχι μόνο εικόνας.

Ο ηθοποιός είναι γνωστός στη Γαλλία και διεθνώς για τη θετική του ενέργεια και την ικανότητά του να συνδέεται εύκολα με το κοινό, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τη μάρκα, ταιριάζουν με την ταυτότητα που η Citroën επιδιώκει...





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