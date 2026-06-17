Ξεκινάνε άμεσα τα έργα που θα «σώσουν» την Αττική Οδό - Ποιες είναι οι παρεμβάσεις
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τα έργα αναδιευθέτησης του κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, μια παρέμβαση που στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τα έργα αναδιευθέτησης του κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, μια παρέμβαση που στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.
Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο, προϋπολογισμού 2,45 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ανατέθηκε στη Νέα Οδό και περιλαμβάνει τόσο τις απαραίτητες μελέτες όσο και την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού.
Η παρέμβαση αφορά τους κλάδους σύνδεσης από Μαρκόπουλο προς Λαμία και από Ελευσίνα προς Λαμία, με βασικό στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εργασίες θεωρούνται τεχνικές παρεμβάσεις εσωτερικής διαρρύθμισης του υφιστάμενου έργου και δεν απαιτούν νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη προώθησή τους.
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