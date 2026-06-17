Ξεκινάνε άμεσα τα έργα που θα «σώσουν» την Αττική Οδό - Ποιες είναι οι παρεμβάσεις

Η παρέμβαση αφορά τους κλάδους σύνδεσης από Μαρκόπουλο προς Λαμία και από Ελευσίνα προς Λαμία, με βασικό στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εργασίες θεωρούνται τεχνικές παρεμβάσεις εσωτερικής διαρρύθμισης του υφιστάμενου έργου και δεν απαιτούν νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη προώθησή τους.