Απίστευτο: Φεύγει το χρώμα αν πιάσεις τα 300 χλμ/ώρα!
Απίστευτο: Φεύγει το χρώμα αν πιάσεις τα 300 χλμ/ώρα!
Ένα σπάνιο παράπονο έχουν οι ιδιοκτήτες του hypercar της Chevrolet, καθώς αναφέρουν πρόβλημα στο χρώμα του αμαξώματος σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
UPD:
Η Chevrolet παρουσίασε την ZR1 ως την απόλυτη έκφραση επιδόσεων στην ιστορία των Corvette. Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο νέος twin-turbo V8 LT7 των 5,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.085 ίππους και 1.123 Nm ροπής, καθιστώντας τη την ισχυρότερη εργοστασιακή Corvette που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
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