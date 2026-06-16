Απίστευτο: Φεύγει το χρώμα αν πιάσεις τα 300 χλμ/ώρα!

Η Chevrolet παρουσίασε την ZR1 ως την απόλυτη έκφραση επιδόσεων στην ιστορία των Corvette. Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο νέος twin-turbo V8 LT7 των 5,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.085 ίππους και 1.123 Nm ροπής, καθιστώντας τη την ισχυρότερη εργοστασιακή Corvette που έχει κατασκευαστεί ποτέ.