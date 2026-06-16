Αποστολή Newsauto: Μπήκαμε στο εργοστάσιο που αλλάζει τα πάντα
Αποστολή Newsauto: Μπήκαμε στο εργοστάσιο που αλλάζει τα πάντα
Στην καρδιά της βορειοανατολικής Ουγγαρίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ντέμπρετσεν, η BMW έχτισε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά της projects των τελευταίων δεκαετιών.
Το νέο εργοστάσιο του BMW Group δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία μονάδα παραγωγής μέσα στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, αλλά το σημείο εκκίνησης της Neue Klasse, της νέας γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων που θα καθορίσει το τεχνολογικό μέλλον της βαυαρικής μάρκας
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