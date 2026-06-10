Στέλιος Κερασίδης: Ο 13χρονος ταλαντούχος πιανίστας δίνει ρεσιτάλ στον Σταθμό Μετρό Σύνταγμα (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Στέλιος Κερασίδης: Ο 13χρονος ταλαντούχος πιανίστας δίνει ρεσιτάλ στον Σταθμό Μετρό Σύνταγμα (βίντεο)

Αξιοποίησε το πιάνο που τοποθετήθηκε εκεί, προσφέροντας μια εμπειρία μουσικής ευδαιμονίας στους περαστικούς

Στέλιος Κερασίδης: Ο 13χρονος ταλαντούχος πιανίστας δίνει ρεσιτάλ στον Σταθμό Μετρό Σύνταγμα (βίντεο)
Τις τελευταίες μέρες τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο από ανθρώπους που κάθονται στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον Σταθμό Μετρό Σύνταγμα και ερμηνεύουν αγαπημένα τους κομμάτια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι πλέον και ο 13χρονος πλέον πιανίστας Στέλιος Κερασίδης, ο οποίος το 2025 ήταν ανάμεσα στα 100 παιδιά-μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη που τιμήθηκαν στα διεθνή βραβεία Global Child Prodigy Awards, τα οποία απονέμονται σε ανηλίκους με σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς, όπως στις επιστήμες, στις τέχνες, στην κοινωνία.

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