Baby Braids: Το χτένισμα που αγαπάμε να κάνουμε κάθε καλοκαίρι

Τα 2000s συνεχίζουν να είναι παντού γύρω μας και αυτό αποδεικνύεται με μία μόνο διαδικτυακή βόλτα στο instagram ή το pinterest. Από χαμηλοκάβαλα παντελόνια και τσάντες baguette, μέχρι frosty σκιές στα βλέφαρα και τσιμπιδάκια “πεταλούδες” στα μαλλιά, οι τάσεις που αγαπούσαμε όταν πηγαίναμε σχολείο έχουν επιστρέψει δυναμικά.Εάν όμως σας φαίνονται υπερβολικά τα παραπάνω trend και θέλετε να υιοθετήσετε μία πιο διακριτική τάση, τα baby braids, aka μικρά πλεξιδάκια στο μπροστά μέρος των μαλλιών είναι ιδανικά για εσάς. Γίνονται πανεύκολα, γρήγορα -ανάλογα το μήκος των μαλλιών σας- και είναι τέλεια για τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις, αφού χαρίζουν μία ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε look.Δείτε παρακάτω πόσο fun και σύγχρονα δείχνουν τα baby braids, πάρτε ιδέες και δοκιμάστε τα!