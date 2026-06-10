Επστάιν: Κατέθεσε προσωπική βοηθός του που έκλεινε τις «συνεδρίες μασάζ» του κακοποιητή
MARIE CLAIRE

Επστάιν: Κατέθεσε προσωπική βοηθός του που έκλεινε τις «συνεδρίες μασάζ» του κακοποιητή

Αποκάλυψε «πολλά ονόματα» στο Καπιτώλιο

Επστάιν: Κατέθεσε προσωπική βοηθός του που έκλεινε τις «συνεδρίες μασάζ» του κακοποιητή
Μια πολύτιμη κατάθεση έδωσε στο Καπιτώλιο η Lesley Groff, η οποία είχε εργαστεί ως προσωπική βοηθός του Jeffrey Epstein για σχεδόν δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τον Βουλευτή των Δημοκρατιών Robert Garcia.

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