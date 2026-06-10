Επστάιν: Κατέθεσε προσωπική βοηθός του που έκλεινε τις «συνεδρίες μασάζ» του κακοποιητή
Επστάιν: Κατέθεσε προσωπική βοηθός του που έκλεινε τις «συνεδρίες μασάζ» του κακοποιητή
Αποκάλυψε «πολλά ονόματα» στο Καπιτώλιο
Μια πολύτιμη κατάθεση έδωσε στο Καπιτώλιο η Lesley Groff, η οποία είχε εργαστεί ως προσωπική βοηθός του Jeffrey Epstein για σχεδόν δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τον Βουλευτή των Δημοκρατιών Robert Garcia.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα