Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε: Όσα ξέρουμε για τη σχέση και το δαχτυλίδι της
MARIE CLAIRE

Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε: Όσα ξέρουμε για τη σχέση και το δαχτυλίδι της

Έπειτα από την απόκτηση δύο παιδιών με τον Oli Green

Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε: Όσα ξέρουμε για τη σχέση και το δαχτυλίδι της
ΗSienna Miller και ο Oli Green ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς αρραβωνιάστηκαν έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

 
Εκπρόσωπος της ηθοποιού επιβεβαίωσε την είδηση μιλώντας στη Vogue, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες. Οι εικασίες ξεκίνησαν στις 4 Ιουνίου, όταν η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στη Βαρκελώνη φορώντας στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Σε εικόνες που δημοσίευσε το Who What Wear, η ηθοποιός εμφανίζεται με ημιδιάφανη μαύρη μπλούζα, καμπαρντίνα με snakeskin μοτίβο, χαλαρό τζιν και μαύρα πέδιλα με λουράκια, και το νέο της κόσμημα στο χέρι.

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