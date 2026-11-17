Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Η ΕΜΑΚ παρέλαβε τον ύποπτο φάκελο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απολυμάνθηκε το ισόγειο του κτηρίου
Η ΕΜΑΚ παρέλαβε τον ύποπτο φάκελο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απολυμάνθηκε το ισόγειο του κτηρίου
Ο φάκελος φέρεται να είχε αποσταλεί από καρδιολογικό κέντρο στην Αγγλία – Εκκενώθηκε το ισόγειο του υπουργείου, ενώ ο φάκελος θα εξεταστεί αρχικά στον ΕΟΔΥ και στη συνέχεια στο Γενικό Χημείο του Κράτους
Παρελήφθη από προσωπικό της ΕΜΑΚ λίγο πριν από τις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) ο φάκελος με την ύποπτη σκόνη, που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στον χώρο παραλαβής αλληλογραφίας, στο ισόγειο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το ισόγειο του κτηρίου και πραγματοποιήθηκε απολύμανση του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος θα εξεταστεί αρχικά στον ΕΟΔΥ και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση της άγνωστης σκόνης.
Ο συναγερμός σήμανε όταν, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αλληλογραφίας στα μηχανήματα ακτίνων Χ (X-ray) του υπουργείου, στην οδό Κανελλοπούλου 4, εντοπίστηκε φάκελος που περιείχε ύποπτη σκόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος φέρεται να είχε αποσταλεί από την Αγγλία, με τα στοιχεία του αποστολέα να παραπέμπουν σε καρδιολογικό κέντρο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων στοιχείων.
Παράλληλα, ως παραλήπτης αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς να προσδιορίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή υπηρεσία. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του φακέλου, απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο ισόγειο, κοντά στα μηχανήματα ελέγχου της αλληλογραφίας.
Στο υπουργείο έσπευσαν οι αρμόδιες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι οποίες ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για την παραλαβή και τη διαχείριση του ύποπτου αντικειμένου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την παραλαβή του φακέλου λίγο πριν από τις 13:30 και την απολύμανση του ισογείου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η σύσταση της σκόνης, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι αναμένεται να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία.
Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το ισόγειο του κτηρίου και πραγματοποιήθηκε απολύμανση του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος θα εξεταστεί αρχικά στον ΕΟΔΥ και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση της άγνωστης σκόνης.
Ο συναγερμός σήμανε όταν, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αλληλογραφίας στα μηχανήματα ακτίνων Χ (X-ray) του υπουργείου, στην οδό Κανελλοπούλου 4, εντοπίστηκε φάκελος που περιείχε ύποπτη σκόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος φέρεται να είχε αποσταλεί από την Αγγλία, με τα στοιχεία του αποστολέα να παραπέμπουν σε καρδιολογικό κέντρο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων στοιχείων.
Πώς εντοπίστηκε ο ύποπτος φάκελος
Παράλληλα, ως παραλήπτης αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς να προσδιορίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή υπηρεσία. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του φακέλου, απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο ισόγειο, κοντά στα μηχανήματα ελέγχου της αλληλογραφίας.
Στο υπουργείο έσπευσαν οι αρμόδιες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι οποίες ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για την παραλαβή και τη διαχείριση του ύποπτου αντικειμένου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την παραλαβή του φακέλου λίγο πριν από τις 13:30 και την απολύμανση του ισογείου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η σύσταση της σκόνης, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι αναμένεται να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα