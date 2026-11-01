Η Ζεντάγια αναβίωσε την εμβληματική εμφάνιση της Χάλι Μπέρι από το 2000 για το Χάλογουιν, το μπικίνι και το ασορτί παντελόνι
Η Ζεντάγια αναβίωσε την εμβληματική εμφάνιση της Χάλι Μπέρι από το 2000 για το Χάλογουιν, το μπικίνι και το ασορτί παντελόνι
Η ηθοποιός εμπνεύστηκε από το look της 60χρονης στην πρεμιέρα των «X-Men» στη Νέα Υόρκη πριν από 26 χρόνια και αποθεώθηκε
Από μία ξεχωριστή στιγμή της Χάλι Μπέρι στο κόκκινο χαλί εμπνεύστηκε τη φετινή της εμφάνιση για το Χάλογουιν η Ζεντάγια, προκαλώντας τον ενθουσιασμό της ηθοποιού.
Με τη βοήθεια του επί σειρά ετών στιλίστα της Λο Ρόουτς, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» έφερε ξανά στο προσκήνιο το διάσημο σύνολο Lanvin που η Μπέρι είχε φορέσει στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men» το καλοκαίρι του 2000 στη Νέα Υόρκη.
Ο Ρόουτς μοιράστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ένα μικρό βίντεο και μια σειρά από στιγμιότυπα των δύο ηθοποιών. Το σύνολο από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου για το 2000 περιελάμβανε ένα bikini top με μοτίβο, σε απαλή κίτρινη, καφέ και λευκή απόχρωση και ασημένιες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι. Ενώ η Χάλι Μπέρι το είχε αναδείξει με μία αλυσίδα μέσης, ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια, η Ζεντάγια επέλεξε να ολοκληρώσει τη δική της εμφάνιση με μυτερές γόβες, καφέ γυαλιά ηλίου, παρόμοια με εκείνα της πρωταγωνίστριας του «Monster's Ball» υιοθετώντας παράλληλα και το χαρακτηριστικό κοντό χτένισμά της.
Δείτε το βίντεο
Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο σταρ, με τη Χάλι Μπέρι να αφήνει μία σειρά από κόκκινες καρδιές στα σχόλια της ανάρτησης. Στη λεζάντα ο Λο Ρόουτς, ευχαρίστησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Lanvin, Πίτερ Κόπινγκ και τη διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, Άλιξ Λονγκ ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον θρυλικό Φίλιπ Μπλοχ, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση της ηθοποιού το 2000.
Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό ELLE, o Κόπινγκ ανέλαβε τα ηνία της δημιουργικής διεύθυνσης του γαλλικού οίκου το 2024, ενώ την εποχή που παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη συλλογή, σχεδιάστρια της γυναικείας γραμμής ήταν η Cristina Ortiz.
Η Ζεντάγια και ο Ρόουτς αναμένεται να χαρίσουν ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές στιγμές μόδας καθώς ξεκίνησε η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «Dune: Part Three», η οποία θα κάνει ντεμπούτο στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.
Με τη βοήθεια του επί σειρά ετών στιλίστα της Λο Ρόουτς, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» έφερε ξανά στο προσκήνιο το διάσημο σύνολο Lanvin που η Μπέρι είχε φορέσει στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men» το καλοκαίρι του 2000 στη Νέα Υόρκη.
Ο Ρόουτς μοιράστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ένα μικρό βίντεο και μια σειρά από στιγμιότυπα των δύο ηθοποιών. Το σύνολο από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου για το 2000 περιελάμβανε ένα bikini top με μοτίβο, σε απαλή κίτρινη, καφέ και λευκή απόχρωση και ασημένιες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι. Ενώ η Χάλι Μπέρι το είχε αναδείξει με μία αλυσίδα μέσης, ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια, η Ζεντάγια επέλεξε να ολοκληρώσει τη δική της εμφάνιση με μυτερές γόβες, καφέ γυαλιά ηλίου, παρόμοια με εκείνα της πρωταγωνίστριας του «Monster's Ball» υιοθετώντας παράλληλα και το χαρακτηριστικό κοντό χτένισμά της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο σταρ, με τη Χάλι Μπέρι να αφήνει μία σειρά από κόκκινες καρδιές στα σχόλια της ανάρτησης. Στη λεζάντα ο Λο Ρόουτς, ευχαρίστησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Lanvin, Πίτερ Κόπινγκ και τη διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, Άλιξ Λονγκ ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον θρυλικό Φίλιπ Μπλοχ, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση της ηθοποιού το 2000.
Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό ELLE, o Κόπινγκ ανέλαβε τα ηνία της δημιουργικής διεύθυνσης του γαλλικού οίκου το 2024, ενώ την εποχή που παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη συλλογή, σχεδιάστρια της γυναικείας γραμμής ήταν η Cristina Ortiz.
Η Ζεντάγια και ο Ρόουτς αναμένεται να χαρίσουν ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές στιγμές μόδας καθώς ξεκίνησε η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «Dune: Part Three», η οποία θα κάνει ντεμπούτο στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.
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